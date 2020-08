Rinnovo Milan-Ibrahimovic, spunta un altro ostacolo: le ultime

Nonostante l’ottimismo degli ultimi giorni, il Milan non ha ancora ricevuto una risposta da Zlatan Ibrahimovic all’offerta, presentata dal club di via Aldo Rossi, per il rinnovo di contratto. Una situazione di stallo che potrebbe avere una conseguenza immediata: lo svedese, senza rinnovo, non sarà presente al raduno di lunedì né alla ripresa degli allenamenti, prevista martedì. E il tempo diventa così un nuovo ostacolo, potenzialmente capace di influenzare la decisione finale tanto da una parte quanto dall’altra.

Come riportato nei giorni scorsi, l’obiettivo della dirigenza rossonera era quello di chiudere la questione rinnovo entro questo fine settimana, per evitare ritardi nella preparazione alla nuova stagione, in cui l’intenzione del club è quella di puntare ancora forte sul bomber 38enne.

La distanza fra la richiesta del procuratore di Ibra, Mino Raiola, e l’offerta della dirigenza resta invariata: il procuratore italo-olandese chiede 7,5 milioni netti per il suo assistito, il Milan non vuole superare i 5 milioni. L’unica apertura è arrivata dal punto di vista delle clausole legate ai bonus-prestazione, che se soddisfatte consentirebbero di aggiungere un altro milione di euro allo stipendio base.

Nel frattempo, però, una nuova stagione è all’orizzonte e, Ibra o no, il Milan deve ripartire: lunedì i giocatori e lo staff si sottoporranno ai tamponi per rilevare la possibile presenza del coronavirus, martedì è in programma la ripresa degli allenamenti se i test non dovessero riscontrare contagi.

Quel che è certo è che un’inattesa fumata nera nella trattativa complicherebbe non poco i piani della società rossonera, non solo per quello che Ibrahimovic è stato capace di dimostrare dal suo ritorno, a inizio gennaio, a livello di prestazioni e leadership, ma anche perché il Milan avrebbe una punta in meno in rosa, e sarebbe costretto a cercarne un’altra sul mercato con pochissimo tempo a disposizione, se non addirittura a stagione già iniziata.

La situazione, quindi, non è irrimediabile ma inizia a preoccupare: l’ottimosmo dei giorni scorsi sta lasciando spazio a qualche timore e il rinnovo di Ibra con il Milan non è più così scontato.

OMNISPORT | 23-08-2020 08:32