Rino Gattuso censura Kessié

Un Milan a due volti esce sconfitto anche dal derby di ritorno e cede il terzo posto proprio all’Inter.

Rino Gattuso è scuro in volto al termine della gara, commentando gli errori propri e della squadra ai microfoni di 'Sky Sport': "L'Inter ha fatto molto meglio di noi nel primo tempo, nel secondo abbiamo cambiato, abbiamo fatto un po' meglio. Non siamo stati solidi, abbiamo regalato campo agli avversari. Dopo il 2-0 potevamo prendere un'imbarcata, l'Inter è una squadra molto forte, abbina qualità e forza fisica".

Il tecnico rossonero si accontenta della prestazione e parla poi del vistoso screzio tra Kessié e Biglia in panchina: “Comunque siamo vivi, sul 3-2 abbiamo avuto delle palle gol, la cosa che fa male è l'immagine che si è vista sull'uscita di Franck Kessie. Per me è la sconfitta più brutta. Per come vedo il calcio io è qualcosa che non ci sta. Stiamo facendo fatica in questi anni anche perché ci vuole rispetto per tutti, non è stata una scena bella da vedere. È stata una doppia sconfitta, sia in campo che comportamentale, la responsabilità è la mia, parlerò in questi giorni".



