Rino Gattuso, commovente dedica dopo la qualificazione

Prima finale di Coppa Italia della carriera di allenatore per Rino Gattuso, che porta il Napoli a giocarsi il trofeo contro la Juventus.

All’Olimpico di Roma si giocherà mercoledì 17 alle ore 21, remake della gara vinta dagli azzurri all’epoca allenati da Walter Mazzarri nel 2012 contro i bianconeri di Antonio Conte, lo stesso tecnico dell’Inter ora eliminata.

Per Gattuso si è trattato di una serata particolare. Gara importante, a porte chiuse, e giocata pochi giorni dopo la tragica scomparsa di Francesca, la sorella dell’ex allenatore del Milan.

Ovvio allora che l’1-1 contro l’Inter che ha qualificato il Napoli alla finale passi in secondo piano e venga visto sotto un’ottica particolare ed emozionata: “Voglio ringraziare il mondo del calcio e tutti quelli che sono stati vicini a me e alla mia famiglia – ha detto Gattuso parlando a ‘Rai Sport’ – È stata dura. Dedico questa vittoria ai miei genitori e mia sorella, eravamo molto legati”.

Poi si parla della partita che ha visto il Napoli crescere alla distanza: “Abbiamo preso un gol da polli, non è un errore di Ospina, ma di posizione della prima linea. Comunque la squadra ha fatto bene, siamo ripartiti da dove avevamo finito 95 giorni fa. Dopo il pareggio ci siamo sbloccati, nel primo tempo non abbiamo costruito nella maniera corretta”.

In finale gli azzurri partiranno sfavoriti: “La Juventus? Affronteremo una squadra abituata a vincere, composta da grandi campioni, con una certa mentalità, ma possiamo giocarcela”.

Gattuso non ha invece voluto parlare troppo del tema del rinnovo: “Non sono uno che pensa solo ai soldi. A me piace lavorare con persone che mi seguono e mi stimano. In questo momento ho trovato una società che mi dà la possibilità di allenare giocatore molto forti e voglio continuare qui. Poi uno, due, tre anni non lo so. Se mi si chiude la vena e sbrocco, mi conoscete, i contratti non valgono nulla perché sono fatto così. È un aspetto che devo migliorare”.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 00:09