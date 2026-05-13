Gattuso, un addio da uomo vero alla Nazionale: quale futuro attende Ringhio?

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

L'ex allenatore di Milan e Napoli, tra le altre, dopo l'addio alla Nazionale è in attesa di trovare una nuova panchina

“Lascio con il dolore nel cuore”. Con queste parole Rino Gattuso a inizio aprile si è congedato dalla Nazionale azzurra di calcio dopo aver mancato la qualificazione (la terza consecutiva) al Mondiale di questa estate in America. “La maglia Azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche”, ha continuato l’ormai ex CT, dimostrando una tempra da uomo vero, in un contesto calcistico, il nostro, in cui si tende a mantenere il proprio posto a prescindere dai risultati mancati e dagli obiettivi persi.

Il suo contratto sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, ma esisteva una clausola che avrebbe fatto scattare il rinnovo automatico in caso di qualificazione al Mondiale. Sfumata questa ipotesi, è difficile dire su quale panchina si siederà Gattuso da qui alle prossime settimane.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutte le ipotesi per il futuro da allenatore di Ringhio Gattuso.