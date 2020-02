Rins rinnova: respinta la Ducati

Alex Rins ha rinnovato con la Suzuki fino al 2022. Il centauro spagnolo ha trovato l'accordo con la scuderia giapponese, che a breve diramerà il comunicato ufficiale. Con lui nella prossima stagione anche Joan Mir, confermato.

Respinta la Ducati, che era stata accostata al 24enne iberico dopo gli annunci di Fabio Quartararo e Maverick Vinales come piloti ufficiali Yamaha e il rinnovo imminente di Marc Marquez con la Honda. La casa di Borgo Panigale dovrà così cercare in casa: Jack Miller, Danilo Petrucci, Johan Zarco e Pecco Bagnaia si giocheranno un posto al fianco di Andrea Dovizioso. Lo stesso forlivese non è ancora sicuro del rinnovo.

SPORTAL.IT | 03-02-2020 08:49