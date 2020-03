Rinvio Olimpiadi Tokyo 2020: Federica Pellegrini fa una promessa

Il rinvio ufficiale dei Giochi Olimpici al 2021 ha scatenato la reazione degli atleti possibili protagonisti. Fra questi la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che ha affidato a Instagram il suo pensiero: “Devo nuotare un altro anno, non ci voglio credere” ha detto.

“Sembra una barzelletta, il destino, le coincidenze: fatto sta che io non posso smettere di nuotare – ha spiegato l’atleta azzurra -. Avrei preferito gareggiare quest’anno, ma visto tutto quello che sta succedendo nel mondo e che tanti atleti non hanno la possibilità di allenarsi saremmo arrivati senza essere preparati, quindi la decisione di spostarle di un anno è giusta e sono d’accordo”.

“Ci prepareremo al meglio, si tratta solo di riprogrammare tutto. E speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno” ha poi concluso la Pellegrini.

La nuotatrice veneta ha già partecipato a quattro edizioni dei Giochi Olimpici, con alterne fortune: ad Atene 2004, ancora giovanissima, conquistò un inaspettato argento nei 200 metri stile libero. Quattro anni dopo a Pechino, nella stessa gara, riuscì invece a vincere quello che è attualmente l’unico oro olimpico, aggiornando nell’occasione anche il record mondiale della specialità.

Meno fortunate le due edizioni successive: a Londra, nel 2012, il suo miglior risultato fu un quinto posto ottenuto nei 200 e nei 400 metri stile libero, mentre a Rio nel 2016 finì ai piedi del podio sempre nella sua gara preferita, i 200 stile libero.

Le sue parole dopo la decisione ufficiale di rinviare i Giochi, però, suonano come una promessa per tutti gli appassionati: la campionessa azzurra farà di tutto per essere protagonista nell’evento a cinque cerchi in terra nipponica.

SPORTAL.IT | 24-03-2020 16:45