Il rinvio di PSG-Lione a lunedì sera, in contemporanea con la cerimonia di Londra, rischia di pesare sulle chance dei parigini. Mbappé e Yamal sperano, ma Kane e Messi restano in corsa

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Scegliere un giocatore sfogliando la margherita dei candidati al Pallone d’Oro 2026 è impresa a dir poco ardua. Mai come quest’anno è quasi impossibile individuare un favorito. A regalare un indizio non da poco ci pensa però la Prefettura della Polizia di Parigi, che in queste ore, viste le manifestazioni in programma nel weekend nella capitale francese, ha deciso di posticipare il big match PSG-Lione – inizialmente in programma domenica sera – alle 20.30 di lunedì. Una scelta che non ha mancato di far discutere, visto che proprio in contemporanea, in quel di Londra, verrà assegnato il Pallone d’Oro.

PSG escluso dal Pallone d’Oro

Niente Dembélé. Niente Kvaratskhelia. Niente Vitinha. Niente Ferran Torres. Niente Fabian Ruiz, Hakimi, Joao Neves, Marquinhos, Nuno Mendes e Pancho. Tutti, per ovvie ragioni, candidati al Pallone d’Oro 2026. E tutti, però, ugualmente costretti a restare a Parigi mentre a Londra verrà assegnato il prestigioso riconoscimento istituito da France Football. Il motivo è da ricercare nel rinvio di PSG-Lione, match valevole per l’ottava giornata di Ligue1, che la Prefettura di Polizia di Parigi ha posticipato a lunedì sera per questioni di sicurezza, viste le manifestazioni previste nella capitale francese nel weekend.

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Il precedente e la rabbia dei tifosi

I giocatori di Luis Enrique (a sua volta candidato, per il premio di allenatore dell’anno) non potranno dunque essere presenti a Londra. La decisione ha, inevitabilmente scatenato la reazione dei tifosi del Paris, costretti tra l’altro a vivere la medesima situazione l’anno scorso, quando durante la cerimonia del Pallone d’Oro, poi vinto proprio da Dembélé, si gioco PSG-Marsiglia. Se a questo si aggiunge che proprio domenica, nel pomeriggio, si disputerà allo Stade de France la sfida di NFL tra Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints, è chiaro come il livello di rabbia dei tifosi parigini sia ben sopra livelli di soglia, tanto da chiedere di boicottare il match o di schierare le seconde linee.

Crollano le quote per Mbappé e Yamal

Pur senza dimenticare quanto accaduto l’anno scorso con Dembélé, leggendo la situazione da una differente angolazione, crollano inevitabilmente le quotazioni di vedere il Pallone d’Oro voltare le spalle al PSG e virare verso la Spagna, con Kylian Mbappé e Lamine Yamal (rivali nel Clásico proprio domenica sera) tra i candidati più accreditati. Occhio, però, anche ad Harry Kane, che stando ad alcune proiezione avrebbe ottime chance per centrare quella che sarebbe a tutti gli effetti una vera e propria sorpresa. Il tutto senza dimenticare l’incredibile risalita di Leo Messi, trascinatore dell’Argentina al Mondiale e a caccia del nono Pallone d’Oro.