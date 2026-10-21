Dal vivaio del Chelsea alla notte magica di Anfield: chi è Rio Ngumoha, l'ala inglese che sta bruciando le tappe e ha già imparato ad essere decisivo

Due assist, una rimonta da 2-0 a 4-3 e un record storico: contro il Villarreal, Rio Ngumoha, a soli 18 anni, ha trasformato una notte complicata in una dichiarazione di talento. Ma dietro l’exploit del Liverpool c’è una storia che comincia a Londra, passa per una scelta coraggiosa e racconta un ragazzo che non vuole smettere d’impressionare.

Liverpool, Ngumoha illumina la rimonta contro il Villarreal

Il Liverpool sembrava essersi infilato nella serata sbagliata. Sotto di due gol contro il Villarreal, aveva bisogno di qualcuno capace di cambiare il copione.

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A prendersi la scena è stato Rio Ngumoha, classe 2008. Prima l’assist morbido per Ronald Araújo, che ha firmato il 2-2 allo scadere del primo tempo. Poi, nella ripresa, l’accelerazione sulla destra, il dribbling su Sergi Cardona e il pallone servito ad Alexis Mac Allister per il gol del sorpasso. Due giocate diverse, unite dalla stessa qualità: la capacità di non limitarsi alla soluzione più prudente. “È una delle migliori prestazioni che abbia mai fatto”, ha raccontato Ngumoha dopo la partita.

Il 4-3 finale ha premiato la rimonta dei Reds, ma ad Anfield è rimasta soprattutto l’immagine di un ragazzo che ha fatto la differenza. Una standing ovation al momento della sostituzione ha coronato la serata di Ngumoha. Non una comparsa nella notte dei grandi, quindi, ma uno dei suoi protagonisti.

“Giocate sempre con il sorriso”, la filosofia di Rio Ngumoha

Nel post-partita di Champions, Andoni Iraola, ci fornisce il ritratto perfetto di Ngumoha: “Sono felicissimo di Rio. Ha un’attitudine fantastica ed è desideroso di migliorare in tutto ciò che gli correggiamo”.

Nell’intervista a The Road to Transformation, infatti, Rio si definisce una persona molto positiva e solare: “I miei amici si lamentano sempre che rido troppo, non so perché. Io penso che sia bello ridere, ma mi prendono in giro dicendo: ‘Perché ridi sempre a caso?’”

Nella stessa intervista spinge molto su questo concetto, tanto da lasciarlo come consiglio per i giovani aspiranti calciatori: “Come sottolineo sempre, non trattare mai il calcio come un peso gravoso. Certo, sii serio riguardo alla tua professione, ma una volta che scendi in campo, se sei qualcuno che vuole esprimersi e godersi lo sport, allora gioca con un sorriso. Questa è la cosa più fondamentale: giocare con un sorriso.”

Da Londra al Liverpool: la scelta di lasciare il Chelsea

Nato il 29 agosto 2008 e cresciuto a Newham, nella zona est di Londra, Ngumoha ha cominciato a giocare seguendo le orme del fratello maggiore. Proprio lui, come ha raccontato in un’intervista a England Football, lo ha spinto ad allenarsi e a credere nelle proprie possibilità. Tra i suoi riferimenti calcistici ci sono Neymar e Sterling, quest’ultimo conosciuto durante gli anni trascorsi nel settore giovanile del Chelsea.

Nel settembre 2024, rinuncia al rinnovo milionario con la squadra che lo ha cresciuto e sceglie di trasferirsi al Liverpool, generando forti tensioni tra i due club, risolti da un tribunale sportivo che ha stabilito un indennizzo di circa 2,8 milioni di sterline in favore del Chelsea. Il motivo, secondo quanto ricostruito dalla BBC e dal The Guardian, era la convinzione di poter trovare ad Anfield un percorso più concreto verso la prima squadra.

I record di Rio Ngumoha e il talento da proteggere

La crescita è stata rapidissima. Nel gennaio 2025 Ngumoha è diventato il più giovane titolare della storia del Liverpool, a 16 anni e 135 giorni, contro l’Accrington Stanley in FA Cup. Nell’agosto successivo ha segnato al debutto in Premier League contro il Newcastle, con il gol decisivo al 100° minuto: a 16 anni e 361 giorni è diventato il più giovane marcatore del club. Nel giugno 2026 è arrivato anche il debutto con la nazionale maggiore inglese, contro la Nuova Zelanda.

Per Ngumoha è arrivato un nuovo record: nella notte di ieri, a 18 anni e 52 giorni è diventato il più giovane giocatore del Liverpool a fornire un assist nelle competizioni europee, superando il primato di Michael Owen. La notte contro il Villarreal ha dimostrato che il talento c’è. La vera sfida sarà dargli spazio senza chiedergli di diventare subito ciò che tutti immaginano. Perché i record fanno rumore, ma è la continuità a costruire una carriera.