Ripa: "Commisso ha sbagliato su Iachini"

Roberto Ripa, doppio ex di Fiorentina e Udinese, in un’intervista al Corriere Fiorentino è molto duro nei confronti di Beppe Iachini: “Le ultime due gare nella fattispecie sono state deficitarie dal punto di vista del gioco: l’Udinese può rappresentare un riscatto, ma occhio perché sarà un match delicato”.

Duro il giudizio sul tecnico viola: “Contano sempre le vittorie, ma anche il gioco. E dico anche che non può esistere una Fiorentina con stadio e centro sportivo all’avanguardia con la squadra che però lotta per la salvezza. L’aspetto tecnico è fondamentale. Infatti è sicuramente importante che un presidente si mantenga solido, ma è altrettanto giusto delegare persone di calcio per curare la parte tecnica. La conferma di Iachini da parte del patron, tre mesi fa, ha rappresentato un’invasione di campo nei confronti della dirigenza che non ci dovrebbe essere”.

OMNISPORT | 25-10-2020 10:37