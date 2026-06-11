Iran ai Mondiali, Infantino non si pente, punge l'Italia sul ripescaggio e scarica l'arbitro respinto da Trump

Il presidente FIFA sfida critiche e polemiche: la battuta sull'autobus da Teheran sembra un affondo diretto agli Azzurri. Due parole per liquidare l'arbitro somalo Omar Artan.

Faccia da impunito, atteggiamento sfrontato, parole di fuoco. Gianni Infantino sembra sfidare il mondo quando, da Città dal Messico, promette che i Mondiali 2026 saranno i più belli di sempre. Già, proprio i Mondiali delle polemiche, delle critiche per le misure di sicurezza di Trump, per l’Iran bombardato e quasi respinto alla frontiera, per i problemi sui visti, le perquisizioni, i lunghi spostamenti, il caldo, i costi esorbitanti dei biglietti, il miglior arbitro africano rimbalzato dagli agenti dell’ufficio immigrazione per presuni legami col terrorismo. Il presidente della FIFA liquida tutto con poche parole, incurante di tutto e di tutti.

Infantino: “Sarei andato a Teheran a prendere l’Iran”

L’uomo che ha portato i Mondiali prima nella Russia di Putin e poi nel Qatar degli sceicchi rivendica con orgoglio l’amicizia con Trump: “Ho un ottimo rapporto con lui, senza sarebbe stato impossibile organizzare una Coppa del Mondo negli Stati Uniti”. Eppure, proprio Trump avrebbe volentieri fatto a meno dell’Iran, magari a vantaggio dell’Italia. “Sono felice che l’Iran sia qui, ero stato in Turchia a incontrarli e molti erano pessimisti”. Quindi un affondo gratuito, forse diretto ai fautori del ripescaggio degli Azzurri: “Se necessario, avrei preso un autobus per Teheran e li avrei accompagnati qui. La loro risposta è stata: ‘Prenderemo l’autobus e, se necessario, guideremo noi stessi’. Questo è lo spirito del calcio”.

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Il caro biglietti per i Mondiali: “Richieste senza precedenti”

Il caro biglietti? Effetto della propaganda e della politica. Se ne esce così Infantino, con un dribbling dialettico pari a quelli che sfoggiava in campo il suo mito Beccalossi: “Permettetemi di congratularmi col sindaco di New York, Zohran Mamdani. Ha messo in vendita mille biglietti a 50 dollari e da allora ha ricevuto una copertura mediatica fantastica. Noi ne abbiamo messi in vendita 130mila a 60 dollari e non abbiamo ricevuto una grande copertura. Probabilmente ha un team di comunicazione migliore del nostro”. Del resto, i prezzi li fa il mercato: “La domanda è stata senza precedenti, dieci volte superiore”. Anche l’ufficio comunicazione della FIFA, comunque, funziona: nessuno ha avuto il coraggio di far domande sulla causa di Platini.

L’arbitro somalo Omar Artan: Infantino e Trump d’accordo

Poche parole di circostanza sulla colossale figuraccia: l’arbitro somalo Omar Artan, il migliore d’Africa, respinto a Mogadiscio. “Spiacevole quanto accaduto, ma la FIFA non controlla tutto. Cerchiamo di affrontare le cose con tranquillità”. E ancora, con aria disincantata: “Non mi pento di nulla. Organizzo eventi da trent’anni. Sono abituato ad affrontare le problematiche. Sono cose normali per eventi di questa portata”. Neppure Trump, intanto, s’è pentito d’aver rimbalzato il fischietto somalo. “Ci stiamo lavorando molto attentamente per assicurarci che le persone giuste entrino nel nostro paese“, ha detto ‘The Donald’ in un’altra conferenza stampa, alla Casa Bianca. Gli “amici” spesso la pensano allo stesso modo.