"Riprendere non avrebbe senso" dice Mauro Ferrari

L'amministratore delegato della Germani, Mauro Ferrari, al Giornale di Brescia ha spiegato di avere parlato con il presidente FIP Gianni Petrucci al quale ha chiesto lo stop definitivo della stagione 2019/20.

"A me della nostra classifica non interessa più nulla – ha detto -. Sento parlare di play off accorciati, di Final Eight, Final Four, gare secche. Ma non scherziamo! Anche se tutto fosse a posto, che senso avrebbe ricominciare a giocare a maggio con l'impressionante numero di morti che ci saremo lasciati alle spalle? Non sarebbe per nulla serio. Ho fatto presente a Petrucci che in questo momento serve prima di tutto rispetto anche per i tanti nonni che sono venuti a mancare e che sono stati punto di riferimento per i nostri figli. Pensiamo a loro, non a buttare lì date o formule per un'eventuale ripresa del campionato".

SPORTAL.IT | 23-03-2020 11:08