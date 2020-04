Ripresa A in estate, Zenga spazza via i timori

Scelto dalla dirigenza del Cagliari per sostituire l'esonerato Ronaldo Maran, Walter Zenga non è ancora riuscito a sedersi sulla panchina degli isolani a causa della sospensione dei campionati. La voglia di tornare a dettare indicazioni da bordocampo però è tanta, senza timori per le alte temperature nel caso si dovesse giocare a luglio e agosto.

"Ho già preparato tutto – ha rivelato nel corso di un'intervista a 'SportWeek': dagli allenamenti distanziati alla gestione delle partite in luglio o agosto. Ho allenato sei anni in Medio Oriente, lì si gioca ad agosto a 45 gradi, saprò come si fa, no?".

Zenga ha anche tracciato un profilo dei suoi maestri che lo hanno ispirato nel corso degli anni e del suo modo di reagire a risultati negativi: "Ho imparato molto da almeno sei dei miei allenatori: Sonetti, Radice, Vicini, Trapattoni, Bagnoli e Eriksson. Ho pianto per il calcio: ad esempio quando ho perso la finale di Coppa di Romania con il Nacional, e anche a Napoli, quando il Crotone andò in B: mi chiusi nello spogliatoio per venti minuti, non smettevo più".

SPORTAL.IT | 26-04-2020 14:33