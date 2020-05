Ripresa allenamenti: Commisso frena

In tutta Italia si è tornato a parlare di serie A e soprattutto di ripresa degli allenamenti delle squadre. Un problema che almeno per il momento Rocco Commisso non si vuole porre.

"Il calcio mi manca moltissimo, e soprattutto mi manca la mia Fiorentina – ha ammesso il presidente viola in un'intervista concessa a 'Radio Bruno' -. Vorremmo tornare a giocare, ma al primo posto va sempre tenuta la salute. L'ho già detto e ripeto, spero che si possa ripartire senza rovinare la prossima stagione. Penso che gli allenamenti collettivi potrebbero riprendere il 18 maggio, al centro sportivo".

"Sono giorni strani e tutto è fermo. Con Joe Barone ci sentiamo almeno una volta al giorno, aveva iniziato a fare alcune cose ma poi è scoppiato il caos. La situazione è di estrema difficoltà, in America come in Italia", ha aggiunto il numero uno della società gigliata.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 20:27