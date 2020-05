Ripresa allenamenti, il Cagliari temporeggia

Nonostante il via libera agli allenamenti individuali da parte del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, la dirigenza del Cagliari ha deciso di attendere qualche altro giorno per capire meglio come muoversi senza rischi. I giocatori rossoblù, quindi, non saranno ad Asseminello lunedì 4 maggio.

Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', il club vuole essere certo che ci sia un protocollo preciso a tutela della salute degli atleti e dello staff, prima di concedere il via libera definitivo. Il presidente Tommaso Giulini, nelle scorse settimane, non si è mai dichiarato contrario alla ripresa della stagione ma ha anche insistito più volte per l'adozione di regole precise e uguali per tutte le società.

Per quel che riguarda i calciatori, tutti sono pronti a rispondere alla convocazione, dopo aver svolto durante il lockdown programmi di allenamento individuale concordati con lo staff tecnico guidato da Walter Zenga.

SPORTAL.IT | 03-05-2020 15:11