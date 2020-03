Ripresa campionati, Filippo Inzaghi non ha dubbi

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento capolista in Serie B alla sospensione dei campionati per l'allerta coronavirus, è intervenuto a 'Sky Sport' sulla questione legata alla ripresa o alla cancellazione dei campionati: "Dobbiamo finire il campionato. Non riesco a capire come possa essere il contrario, forse ci sono degli interessi dietro".

"E' una situazione incredibile – ha aggiunto il tecnico dei sanniti -, noi siamo pronti a giocare anche a luglio o agosto, non ci interessa. I miei giocatori e il mio presidente, ma tutti, meritano di giocare la Serie A. Per il bene di tutto il sistema si deve giocare. La stagione va finita per la regolarità del campionato".

"Sento tanti discorsi, ma la cosa più limpida e giusta è tornare a giocare. Nessuno deve subire danni" ha poi dichiarato Inzaghi.

SPORTAL.IT | 29-03-2020 14:27