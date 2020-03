Ripresa campionati, Galliani solleva un problema

Con le decisioni prese nella giornata di martedì, l'Uefa ha alleggerito la pressione sulle federazioni europee, Italia compresa, costrette a sospendere i propri tornei per l'emergenza Coronavirus, permettendo con il rinvio degli Europei di poter concludere la stagione a inizio estate. Una scelta che ha convinto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, che però ha sollevato un dubbio su come dovrà essere effettuata la ripresa dei tornei.

"E' importante che la concentrazione resti alta anche in questi giorni di stop e quando torneremo ad allenarci in gruppo ci vorranno comunque un paio di settimane prima di poter disputare una partita ufficiale: bisogna rifare una mini-preparazione per evitare infortuni in un finale ricco di impegni ravvicinati" ha dichiarato il dirigente dei brianzoli alla 'Gazzetta dello Sport'.

“In questo momento bisogna pensare innanzitutto a superare l’emergenza – ha precisato Galliani -: il calcio passa in secondo piano. La speranza, visto lo spostamento degli Europei, è che entro il 30 giugno si possano concludere i campionati disputando le partite mancanti. Sportivamente parlando penso che sia la soluzione migliore".

SPORTAL.IT | 18-03-2020 10:30