Ripresa Serie A, 11 club si scagliano contro il protocollo

Se da un lato arrivano conferme della possibile ripartenza della Serie A, dall’altra aumentano gli ostacoli che potrebbero bloccare o, comunque, rallentare il possibile ritorno in campo delle squadre del massimo campionato italiano.

Nello specifico, ci sarebbero ben 11 squadre di Serie A che si sarebbero scagliate contro il protocollo sanitario deciso dal CTS e approvato dalla FIGC. Il documento viene considerato inapplicabile. Troppi i punti “non superabili”.

Inter, Napoli, Hellas Verona, Brescia, Atalanta, Sassuolo, Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Cagliari e, in parte, Milan starebbero valutando di non ricominciare gli allenamenti di squadra se il protocollo non verrà modificato in alcuni punti.

La paura di ricominciare e, alla luce di un giocatore positivo, essere costretti a fermarsi nuovamente è un’ipotesi considerata inammissibile, così come la responsabilità penale dei medici dei club (che si cono già attivati per evidenziare il problema).

Con un comunicato ufficiale, la Lega ha “spiegato” i motivi della riunione avuta nella giornata di giovedì: “L’incontro si è svolto in un clima propositivo e di collaborazione tra club e componente medica, con l’obiettivo di trovare soluzioni idonee e praticabili nell’applicazione delle istruzioni ricevute, con particolare riferimento alla quarantena di gruppo e alla responsabilità dei medici sportivi”.

Nella giornata di oggi è attesa una nuova riunione tra la Lega Serie A, insieme ai vertici della FMSI e al Dott. Nanni, con la FIGC, per confrontarsi con il Ministro della Salute, con il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport e con il CTS per trovare una soluzione che possa andar bene a tutti.

Il “modello tedesco” non convincerebbe il CTS ma piacerebbe molto ad altri Paesi (Spagna e Inghilterra), compresa l’NBA. Insomma, nubi dense sul futuro del calcio italiano, nonostante le parole di Giovanni Malagò, fiducioso sulla ripresa.

SPORTAL.IT | 15-05-2020 08:47