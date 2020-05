Ripresa Serie A: calendario, date e orari. Gli aggiornamenti

L’Assemblea di Lega Calcio ha stabilito le date e fissato gli slot orari delle partite della Serie A, che riparte il prossimo giugno dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. I vertici del calcio hanno stabilito che si concluderà prima la Coppa Italia (non senza polemiche): il 13 e il 14 giugno si disputeranno le due semifinali, la finale è in programma il 17 giugno.

La Serie A riprenderà con i quattro recuperi della 25esima giornata il 20 e il 21 giugno (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Samp, Torino-Parma). Quindi avverrà la vera e propria ripartenza del massimo campionato, con la 27esima giornata da disputarsi nelle date del 22, 23 e 24 giugno.

Gli slot orari restano una questione aperta: le ore fissate sono quelle delle 17.15, 19.30 e 21.45. Ma i giocatori preferirebbero evitare la fascia pomeridiana a causa delle calde temperature estive. Le ore potrebbero quindi slittare di nuovo avanti.

Prime indicazioni anche per quanto riguarda i giocatori in prestito fino al 30 giugno, che potrebbero rientrare nelle società di appartenenza, ma i club non potranno utilizzarli. La sessione estiva del calciomercato inizierà il primo settembre e si concluderà il 5 ottobre. Da luglio sarà possibile inserire contratti preliminari al fine di non offrire vantaggi a club francesi e tedeschi che, non giocando, faranno partire il mercato a luglio.​

Il calendario provvisorio (al netto di anticipi e posticipi):

Sabato 20-domenica 21 giugno: recuperi 25esima giornata

Mercoledì 24 giugno: 27esima giornata

Domenica 28 giugno: 28esima giornata

Mercoledì 1 luglio: 29esima giornata

Domenica 5 luglio: 30esima giornata

Mercoledì 8 luglio: 31esima giornata

Domenica 12 luglio: 32esima giornata

Mercoledì 15 luglio: 33esima giornata

Domenica 19 luglio: 34esima giornata

Mercoledì 22 luglio: 35esimagiornata

Domenica 26 luglio: 36esima giornata

Mercoledì 29 luglio: 37esima giornata

Domenica 2 agosto: 38esima giornata

SPORTAL.IT | 29-05-2020 15:13