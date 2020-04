Ripresa Serie A, il Milan lancia un segnale

Immaginare una data certa per il ritorno del campionato di Serie A, se tale ritorno avverrà nelle prossime settimane, è al momento un esercizio molto difficile.

La volontà di buona parte dei presidenti del massimo campionato è quella di far ripartire un torneo che ha già consumato due terzi di cammino, ma bisognerà rispettare il parere del comitato scientifico dopo che sarà stata superata la fase acuta della pandemia da Coronavirus, oltre ovviamente del Governo italiano chiamato a dare il via libera sulla ripresa degli allenamenti, che dovrebbe avvenire il 4 maggio.

In questo senso, un segnale arriva dal Milan, che ha deciso di richiamare in fretta i giocatori stranieri che avevano lasciato l’Italia per completare la quarantena nei propri paesi. Entro la metà di settimana prossima, precisamente tra mercoledì e giovedì, tutti i tesserati dovranno essere tornati alla base, in previsione della possibile ripresa delle sedute.

I sei calciatori in questione che hanno ricevuto la notifica nella giornata di venerdì sono Zlatan Ibrahimovic, Leao, Hakan Calhanoglu, Simon Kjaer, Asmir Begovic e Paquetà. Al rientro in Italia, il protocollo di tutela della salute prevede che restino due settimane a casa prima di tornare a Milanello, dove gli allenamenti ricominceranno in assoluta sicurezza.

Nel frattempo dalla Spagna e precisamene dal ‘Mundo Deportivo’, arriva un rumor di mercato che riguarda proprio il Milan e precisamente la porta. Ai colori rossoneri, ma anche all’Inter, è infatti stato avvicinato il nome di Neto, il portiere brasiliano che in blaugrana ha ricoperto quest’anno il ruolo di vice Ter Stegen. E se l’Inter è a caccia di un vice Handanovic in vista della partenza di Daniele Padelli, il Milan rischia di avere a che fare con un serio problema riguardante il portiere in caso di cessione di Gigio Donnarumma, ma anche il futuro dell’attuale vice del portiere della Nazionale, lo stesso Begovic, è in bilico, essendo il bosniaco arrivato in prestito dal Bournemouth.

SPORTAL.IT | 17-04-2020 22:58