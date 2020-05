Ripresa Serie A, Marco Tardelli lancia un allarme

La ripresa della Serie A in piena estate continua a far discutere. Tra le voci contrarie si è levata, nella giornata di sabato, anche quella di Marco Tardelli, campione del mondo 1982 e in seguito allenatore, tra le altre, di Inter e Nazionale Under 21.

Interpellato sul tema nel corso della trasmissione 'Sabato Sport' su Radio 1 Rai, Tardelli ha infatti dichiarato: "Potrebbe essere un grave errore giocare alle 16.30 a luglio e poi ogni tre giorni. Sicuramente non sarà un calcio bellissimo, troveremo delle squadre non in condizione, né psicologica né fisica".

Non è mancata, comunque, una considerazione ottimistica da parte dello stesso Tardelli, che ha concluso dicendo: "Si può superare anche questa difficoltà".

SPORTAL.IT | 23-05-2020 17:24