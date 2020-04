Ripresa serie A, Milinkovic-Savic rompe il silenzio

In attesa di capire se e come il campionato di serie A potrà riaprire i battenti, il centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, inizia a scaldare i motori e sottolinea la sua forte voglia di ripartire.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, il laziale ha dichiarato: "Preferisco parlare poco queste settimane in rispetto di quello che sta succedendo. Voi come state? Il Sergente sta bene e non vede l’ora di ripartire. Spero che ci vediamo presto, mi manca tutto!".

La Lazio, seconda in classifica al momento della sospensione del campionato, è la società che più di ogni altra sta spingendo per il ritorno in campo. Nei giorni scorsi il responsabile della comunicazione biancoceleste, Arturo Diaconale, aveva dichiarato a tal proposito, in un'intervista a 'Tmw radio': "Se non si termina, sicuramente il campionato successivo viene falsato, perché si porterebbe la mancata conclusione nei tribunali, cosa che inciderebbe sull'andamento del campionato. Mi auguro che sia il campo a decidere chi vince, chi perde, chi andrà in paradiso e all'inferno".

SPORTAL.IT | 17-04-2020 15:42