Ripresa Serie A: soluzione playoff e playout ma non tutti convinti

La ripresa o meno della Serie A è sempre al centro di mille discussioni. Ancora oggi non è chiaro se e quando si tornerà in campo. Al momento non c’è intesa su nulla, a partire da protocollo sanitario da applicare per poter tornare a giocare.

L’Uefa ha fatto sapere che la deadline del 25 maggio (giorno ultimo per comunicare le modalità della ripresa dei vari campionati europei) è stata spostata in avanti. Ci sarà più tempo per decidere ma ancora tanti nodi da sciogliere.

Visti i tanti dubbi del CTS, la proposta di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, di concludere la stagione adottando la formula di playoff e playout è tornata di grande attualità. Anche in virtù del fatto che, fino al prossimo 14 giugno, tutti i campionati sono stati sospesi (dalla stessa FIGC).

Con la soluzione playoff e playout si diminuirebbe drasticamente il numero di partite da giocare (124 partite, senza contare le eventuali gare di Coppa Italia e i match di Champions League ed Europa League) e il rischio contagio verrebbe ridotto.

Come riportato da Il Messaggero, sarebbero coinvolte 10 squadre. Juventus, Lazio, Inter e Atalanta si giocherebbero lo Scudetto mentre Torino (piazza molto calda), Sampdoria, Lecce, Spal, Genoa e Brescia si affronterebbero per restare nella massima serie.

Tutte le partite verrebbero disputate al Centro-Sud, dove il contagio è meno evidente. Inoltre, la soluzione sarebbe anche gradita dai giocatori coinvolti, considerato che, in 15/20 giorni, verrebbe conclusa l’intera stagione in corso.

Non mancherebbero i club contrari. In particolare, Lazio (vorrebbe finale secca con la Juventus) e Roma (fuori dal giro Champions League) non sarebbero felici di questa risoluzione. Da capire anche le eventuali reazioni dell’Hellas Verona (un punto e una gara in meno rispetto al Milan, attualmente settimo in classifica).

SPORTAL.IT | 19-05-2020 09:55