Riscatto Alcaraz, si allena con Ronaldo e batte Fonseca: ma il “piccolo Sinner” stupisce, sarà il nuovo Big3?

Alcaraz dimentica la sconfitta contro Tiafoe e si riscatta a Miami battendo Fonseca, che lo ha messo a dura prova e ha confermato di poter essere lui il futuro rivale di Sinner e Carlos

Dopo la sconfitta rimediata a Neward contro Frances Tiafoe, Carlos Alcaraz si è immediatamente riscattato in occasione della sua seconda esibizione di questo dicembre battendo a Miami al super tie-break Joao Fonseca, il quale nonostante la sconfitta ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter puntare a essere un rivale stabile dei primi due giocatori al mondo. Prima del match ufficiale spazio anche per una simpatica sessione di allenamento tra fenomeni con Carlos che ha scambiato con l’ex Inter Ronaldo.

Alcaraz si riscatta, ma che fatica con Fonseca

Pur trattandosi di una semplice esibizione c’era grande curiosità attorno al primo match in assoluto tra Alcaraz e Fonseca tenutosi al loanDepot Park (stadio della squadra di baseball dei Marlins) e che prometteva grande spettacolo. Col senno di poi possiamo tranquillamente affermare che quanto andato in scena a Miami non ha di certo deluso le aspettative.

Il n°1 al mondo e colui che ambisce a intromettersi nella rivalità tra Carlos e Jannik si sono infatti dati battaglia per tre set, con lo spagnolo che ha conquistato un primo combattutissimo parziale con il risultato di 7-5 prima di accusare un calo di concentrazione che lo porta a perdere 6-2 il secondo e a trovarsi sotto 5-0 nel super tie-break che ha sostituito il terzo parziale. A un passo dalla sconfitta Alcaraz ritrova il suo livello e torna a giocare come lo abbiamo visto fare per tutto il 2025, facendo male soprattutto col dritto e mettendo in grossa difficoltà Joao, che non trova il modo di controbattere e finisce col cedere 10-8.

Fonseca stupisce, può davvero essere lui il rivale di Sinner e Alcaraz?

Al netto della vittoria di Alcaraz, che ha così riscattato la sconfitta rimediata contro Tiafoe il giorno prima, ha impressionare è stato soprattutto Fonseca, nei confronti dei quali erano indirizzate la maggior parte delle attenzioni. Questo perché da tempo si parla di Joao come uno dei possibili futuri (rimane comunque un ragazzo di soli 19 anni) rivali di Jannik (al quale è anche stato paragonato in patria tanto da essere soprannominato Sinnerinho) e Carlos e quella di Miami è stata la prima occasione per vederlo all’opera contro uno dei due dominatori del circuito.

Un’occasione in cui il classe 2006 brasiliano ha messo in mostra tutto il proprio talento, mostrando di poter reggere il pesante ritmo di Alcaraz (tranne magari nei momenti migliori di quest’ultimo) e anche una certezza freddezza e giusta mentalità, dimostrando che tutto il bene che si dice di lui è giustificato, anche se per capire se davvero potrà essere lui il nuovo Big3 al fianco di Carlos e Jannik serviranno ancora almeno un paio di stagioni con tutta probabilità, con il tempo che d’altronde è tutto dalla parte da Fonseca.

Alcaraz si allena con Ronaldo il fenomeno

Prima di scendere in campo contro Fonseca, Alcaraz ha avuto l’occasione di scambiare qualche pallina con il vero fenomeno brasiliano, ovvero Ronaldo, da sempre grande appassionato di tennis e che non si è fatto scappare l’occasione di vedere il proprio giovane connazionale all’opera contro il n°1 al mondo (al quale ha regalato anche una propria maglietta). L’ex Inter e Real Madrid ha messo in mostra anche una certa abilità con la racchetta durante l’allenamento con Carlos, quindi chissà se in futuro assisteremo mai a un doppio in coppia proprio col giovane Joao.