Dopo l'exploit di Sylla col Galatasaray, altri ottimi risultati per la pattuglia italiana nella Sultanlar Ligi: Kate torna devastante e aspetta un segnale dal suo vecchio club.

Il momento tanto è atteso è arrivato. Dopo aver vinto senza brillare all’esordio con l’Eczacibasi, quando è stata sostituita nel secondo set e con la squadra che senza di lei ha piazzato una clamorosa rimonta, e dopo aver giocato discretamente ma con sconfitta nella prima finale dell’anno, la Supercoppa di Turchia, Kate Antropova è tornata finalmente la macchina da punti a cui aveva abituato i tifosi di Scandicci e dell’Italia. Prova super per l’opposta azzurra nella seconda giornata della Sultanlar Ligi turca, ma a esultare è stata tutta la pattuglia tricolore impegnata nel weekend, tra campo e panchina.

Dopo Sylla, brilla anche Antropova con l’Eczacibasi

Il fine settimana in Turchia era stato aperto dallo show di Sylla, autrice di 14 punti col Galatasaray nel match vinto 3-1 contro il Beledyiespor. Antropova ha fatto meglio. Per lei 17 punti e una prova da incorniciare nel rotondo 3-0 rifilato dall’Eczacibasi all’Aras Kargo, prestazione che ha entusiasmato i tifosi di casa e che ha ricordato la “vera” Kate, quella che finora a Istanbul non s’era ancora vista. Una bella iniezione di fiducia dopo un paio di settimane difficili e le prime critiche che le erano piovute addosso sui famigerati social locali, dominati da “tifosi” senza scrupoli. Ora sono piovuti soltanto applausi.

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Kate si riscatta e aspetta un segnale dal suo vecchio club

Curiosamente, la “crisetta” di Antropova ha viaggiato in simultanea con la partenza col freno a mano di Scandicci, che nelle prime due giornate di A1 ha rimediato altrettante sconfitte, dopo aver perso entrambi gli incontri giocati nella Courmayeur Cup che ha preceduto il campionato. Kate porta sempre nel cuore il suo vecchio club e ha seguito da lontano i patimenti del sestetto di Gaspari. Adesso farà il tifo per le compagne che mercoledì 14 torneranno in campo nell’anticipo del quarto turno di Serie A1 a Macerata, dove hanno sofferto anche Egonu e Milano. Insieme a Scandicci, in campo pure Conegliano nell’altro anticipo sull’insidioso parquet di Chieri.

Vincono Orro, Degradi, Nicoletti e Malual: vola Mazzanti

Tornando alle “cose turche”, momento magico anche per il Fenerbahce di Alessia Orro e Stefano Lavarini, capace di rimontare due set e di portare a casa il derbyssimo col Besiktas di coach Micelli: per la palleggiatrice dell’Italvolley 4 punti e una regìa al solito ordinata ed efficace. In testa a punteggio pieno con sei punti c’è il Vakif di Guidetti, ma subito dietro ecco la squadra che non t’aspetti: il Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti e Alice Degradi. Secondo successo per l’ex CT e la schiacciatrice azzurra, corsari 1-3 in casa dell’Ayfon: per Alice 12 punti. Festa grande anche per Ncoletti e Malual dopo il 3-1 dello Zeren Ankara sull’Ilbank: 23 punti per la prima, due per la seconda.