Riscatto azzurro alla Nations League

Pronto riscatto per la Nazionale Italiana che nel secondo match di questo raggruppamento in Argentina ha battuto l'Iran con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-18, 25-20) rimettendosi cosi' immediatamente in carreggiata.

Gli azzurri sono scesi in campo con un piglio molto diverso rispetto a quello di ieri, mostrando progressi e miglioramenti nella fase difensiva e soprattutto una maggiore capacita' di gestione in termini di lucidita' e freddezza dei momenti clou riuscendo a tenere ben salde le redini della gara per lunghissimi tratti. Lo riporta Italpress.

Al di la' di qualche piccola sbavatura che comunque c'e' stata, il grande merito della formazione tricolore e' stato quello di buttarsi alle spalle la negativa parentesi di ieri contro il Canada dimostrando da subito di voler riprendere il piu' che positivo cammino di questo inizio di torneo.

Blengini ha dovuto fare a meno di Oleg Antonov a causa di un infortunio al ginocchio sinistro occorso ieri durante la gara. Il giocatore rientrera' in Italia al termine di questo week end di gare dove effettuera' ulteriori accertamenti per programmare il percorso di recupero.

L'Italia e' stata dunque schierata con Randazzo in campo; per il resto tutto confermato con la diagonale Giannelli-Zaytsev, Anzani e Cester coppia di centrali, Juantorena altro martello e Colaci libero.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 10:35