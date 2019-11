Riscatto Lazio, poker al Lecce

La Lazio si riscatta dopo la sconfitta in Europa League: la squadra di Simone Inzaghi risponde alle critiche travolgendo per 4-2 il Lecce all'Olimpico in una delle partite del pomeriggio della dodicesima giornata di serie A. I biancocelesti, in gol con una doppietta di Correa e le reti di Milinkovic-Savic e Immobile, raggiungono il Cagliari al terzo posto in classifica.

Terminano 0-0 le altre due partite in programma alle 15: la Sampdoria blocca in casa l'Atalanta, in 10 dal 75' per l'espulsione di Malinovsky. Gli orobici sono quinti a 22 punti. Finisce senza gol anche lo scontro salvezza tra Udinese e Spal: Petagna sbaglia un rigore nei minuti di recupero.

Serie A, i risultati delle partite delle 15

Lazio-Lecce 4-2

30' Correa (La), 40' Lapadula (Le), 62' Milinkovic-Savic (La), 77' rig. Immobile (La), 80' Correa (La), 85' La Mantia (Le)

Sampdoria-Atalanta 0-0

Udinese-Spal 0-0

SPORTAL.IT | 10-11-2019 16:58