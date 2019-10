Riscatto Lukaku, Belgio all'Europeo

Il Belgio "brucia" sul tempo l'Italia ed è la prima nazionale a conquistare la qualificazione per Euro 2020. Se gli Azzurri di Mancini potranno raggiungere questo traguardo con tre turni d'anticipo sulla fine del girone in caso di vittoria sulla Grecia, la squadra del ct Martinez ha già strappato il biglietto per l'edizione itinerante del torneo continentale.

Decisivo il 9-0 a San Marino, con gran protagonista Romelu Lukaku: il centravanti dell'Inter dimentica le critiche seguite alla partita contro la Juventus e grazie alla doppietta realizzata diventa il primo giocatore nella storia del Belgio a superare quota 50 gol in Nazionale.

Tanti i gol "italiani" della serata oltre a quelli di Lukaku: a segno anche un altro interista, Lazaro, per l'Austria, il parmigiano Kucka per la Slovacchia, l'atalantino Ilicic nella Slovenia e il napoletano Elmas per la Macedonia.

Questi risultati e classifiche:

Gruppo C

Bielorussia-Estonia 0-0

Olanda-Irlanda del Nord 3-1

Classifica: Olanda, Germania, Irlanda del Nord 12; Bielorussia 4; Estonia 1

Gruppo E

Croazia-Ungheria 3-0

Slovacchia-Galles 1-1

Classifica: Croazia 13; Slovacchia 10; Ungheria 9; Galles 7; Azerbaijan 1

Gruppo G

Austria-Israele 3-1

Nord Macedonia-Slovenia 2-1

Lettonia-Polonia 0-3

Classifica: Polonia 16; Austria 13; Nord Macedonia, Slovenia 11; Israele 8; Lettonia 0

Gruppo I

Belgio-San Marino 9-0

Kazakistan-Cipro 1-2

Russia-Scozia 4-0

Classifica: Belgio 21; Russia 18; Cipro 10; Kazakistan 7; Scozia 6; San Marino 0



SPORTAL.IT | 10-10-2019 23:53