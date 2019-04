Riscatto Napoli: la Juventus rinvia la festa

Nessuna sorpresa al “Bentegodi”. E la Juventus deve rinviare la festa per la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo.

Dopo la sorprendente sconfitta dei bianconeri in casa della Spal nell’anticipo del sabato, il Napoli ha sfruttato il calendario che lo vedeva opposto al Chievo, ultimo della classe e ormai rassegnato a una retrocessione che ora è anche aritmetica.

La squadra di Ancelotti, che non vinceva da tre partite tra campionato e Europa League, si è imposta per 3-1, salendo a 67 punti: le lunghezze di svantaggio dalla Juve sono 17, quando alla fine del campionato mancano sei partite. Alla squadra di Allegri manca comunque un solo punto per far scattare la festa: secondo match point per i bianconeri sabato in casa contro la Fiorentina, nel turno pre-pasquale.

Buona prova quella del Napoli, che ha blindato, se ce ne fosse stato bisogno, il secondo posto, ma che ha soprattutto preso coraggio nella prova generale del ritorno dei quarti di Europa League in programma giovedì al San Paolo contro l’Arsenal, impostosi per 2-0 all’Emirates Stadium.

Per il Chievo un verdetto annunciato: i gialloblù, ultimi dall’inizio del campionato e penalizzati di tre punti, hanno vinto una sola partita in stagione, in casa contro il Frosinone, e subiscono la seconda retrocessione in B della propria storia dopo quella del 2007 e dopo undici stagioni consecutive in massima serie.

La squadra di Di Carlo ha comunque ceduto con onore, approcciando bene la partita, ma andando in svantaggio già al 15’ grazie a un preciso colpo di testa di Koulibaly su calcio d’angolo battuto da Mertens. Gialloblù aggressivi anche all’inizio del secondo tempo, ma a metà frazione un gran gol di Milik, il 20° in campionato per il polacco, ancora su assist di Mertens, ha chiuso il conto.

Poi Sorrentino ha limitato i danni su Callejon, senza però riuscire a impedire nel finale la prima doppietta in Serie A di Koulibaly. Allo scadere Cesar segna il gol della bandiera tra gli applausi dei tifosi clivensi nonostante il giorno triste. Ancelotti ha ottenuto le risposte cercate.

