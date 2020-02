Rischio Corona Virus: Ma Qinghua messo in quarantena

Perde un protagonista il Grand Prix del Messico di Formula E. Ma Qinghua, l’unico pilota cinese partecipante al campionato, si era recato nel paese nordamericano per iniziare a prepararsi per la prova ma è stato messo in quarantena dal Nio 333 Team in seguito all’epidemia del Corona Virus.

“Lo abbiamo fatto in maniera responsabile nei riguardi del campionato e delle persone che ci lavorano” ha spiegato la scuderia, attraverso un comunicato.

L’organizzazione della Formula E ha già annunciato la soppressione del Grand Prix in programma in Cina il 21 marzo.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 14:41