Rischio serie B per la Fiorentina: Empoli da urlo, Parma salvo

Un incredibile Empoli infiamma la lotta per la salvezza. La squadra di Andreazzoli stende per 4-1 il Torino, che dice definitivamente addio alla Champions League e forse anche all’Europa. I toscani esultano con Acquah, Brighi, Di Lorenzo e Caputo: ora sono al quartultimo posto davanti al Genoa, scavalcato e in zona retrocessione.

La Fiorentina incappa nella quinta sconfitta consecutiva a Parma e ora trema: nell’ultimo match se la vedrà contro il Genoa, un vero e proprio spareggio per la salvezza. I crociati di D’Aversa invece esultano grazie a un autogol di Gerson e sono matematicamente salvi.

Il tecnico dei viola Montella dopo la partita ha cercato di serrare i ranghi: “La paura non ti porta da nessuna parte, bisogna concentrarci di più di quanto abbiamo fatto oggi e mettere la voglia anche domenica, forse anche di più. E’ difficile commentare questa gara, la squadra ha creato tantissimo e non è stata brava a concretizzare ancora una volta. Col Genoa sarà fondamentale, credo che la città sarà con noi. Anche oggi la squadra ha creato 5-6 occasioni, la mancanza di tranquillità è da migliorare non il livello dei giocatori, la mancanza di tranquillità sta incidendo”.

Poi se la prende con l’arbitro: “Il metodo di giudizio unilaterale sulle piccole cose, chi ha giocato a calcio lo sa, alcuni falli al limite dell’aria non sono stati visti e non è accettabile”, le sue parole a Radio Rai.

Queste le squadre ancora coinvolte nella lotta per la salvezza (una retrocede): Fiorentina, Bologna, Udinese 40, Empoli 38, Genoa 37.

I risultati del pomeriggio:

Empoli-Torino 4-1

27′ Acquah (E), 56′ Falque (T), 65′ Brighi (E), 70 Di Lorenzo (E), 89′ Caputo (E)

Parma-Fiorentina 1-0

80′ aut. Gerson (P)

SPORTAL.IT | 19-05-2019 17:25