Per Andrea Rispoli non c’è solamente il Lecce. Per il laterale, che è in uscita dal Palermo, e che smania dalla voglia di tornare a essere protagonista in serie A, si è fatta avanti anche la Spal.

In casa degli estensi stanno studiando alternative in caso di addio a Manuel Lazzari, su cui è tornata alla carica la Lazio.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 11:31