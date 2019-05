Rissa con Sirigu, Rincon spiega

All’indomani dello scontro in allenamento con Salvatore Sirigu, il centrocampista del Torino Tomas Rincon ha voluto specificare i contorni dell’accaduto che ha fatto parecchio rumore in particolare sui social network.

L’ex genoano ha utilizzato Instagram per minimizzare il tutto: "Per chi non lo sa Salva e me litighiamo tutte le settimane ma questo resta fra di noi. Questa volta c’era qualcuno che ci ha ripreso dalla casa di fronte, è questa la novità".

"Siccome ero squalificato volevo participare in qualche modo alla preparazione della prossima gara alzando il livello di adrenalina e attenzione – ha aggiunto il venezuelano – Io e Salvatore siamo tra l’altro molto amici e sono solo cose del lavoro. Sempre Forza Toro".

SPORTAL.IT | 09-05-2019 21:30