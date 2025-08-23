Serie C: pesce fritto e bibite ai 10 tifosi della matricola Bra in Riviera, poi vince la Samb. Arbitro donna ko a Pineto

Accoglienza da applausi dei sostenitori della Samb ai 10 tifosi del Bra. Debutta il Football Video Support: interventi decisivi a Livorno e Perugia

È iniziato ieri sera il campionato di Lega Pro 2025-2026, con i 5 anticipi in programma. Ha debuttato la Football Video Support, l’utilizzo della tecnologia a chiamata (due a testa per ogni squadra) con la quale è possibile revisionare episodi dubbi. Parte bene la Samb: 1-0 al Bra scortato al Riviera delle Palme da 10 tifosi, omaggiati con pesce fritto e bibite dai sostenitori locali. I risultati di ieri sera.

Pesce fritto e bibite ai tifosi del Bra a San Benedetto del Tronto

Il campionato di Lega Pro è partito col botto salutando il ritorno nei professionisti di Sambenedettese e Livorno, del Bra che mancava in terza serie da 78 anni e l’esordio del Football Video Support: l’intervento della tecnologia, richiesta direttamente dalle due squadre, per revisionare episodi dubbi. La prima chiamata a Perugia, con l’assegnazione di un calcio di rigore al Guidonia, inizialmente sanzionato come fallo in attacco.

A San Benedetto del Tronto erano in 9.000 sugli spalti del Riviera delle Palme, per salutare il ritorno in Lega Pro della Sambenedettese. In 10 sono arrivati da Bra, comune di 30.000 abitanti in provincia di Cuneo, tornato in terza serie dopo 78 anni di assenza (11 anni fa disputò il campionato di Seconda Divisione). Decisamente gradita l’accoglienza ricevuta dai sostenitori marchigiani: all’arrivo dei 10 volenterosi supporters piemontesi sono spuntati fuori cartocci di pesce fritto e bibite offerti da un’azienda locale. La risposta: uno striscione di ringraziamento esposto a partita in corso nel settore ospiti.

Sul rettangolo di gioco c’è stato poco da commentare. La Sambenedettese ha imposto il suo gioco a un Bra intimidito ed emozionato per oltre un’ora di gioco. Eusepi ha sfiorato la segnatura, miracoloso – poi – il portiere ospite Franzini nel respingere il tentativo di Zini. Il risultato si è sbloccato al 36’, su un’incursione di Tosi sulla sinistra: palla al centro dell’area per Konate, che ha dovuto soltanto appoggiare in rete il pallone della vittoria. Nella ripresa le uniche vere conclusioni del Bra: al 19’, un tiro di Pautassi deviato sul fondo e in pieno recupero una soluzione di Brambilla dalla distanza a sorvolare la traversa.

In Pineto-Vis Pesaro infortunio all’arbitro Marotta

Altro match, altro episodio interessante. In Pineto-Vis Pesaro, all’intervallo, s’è resa necessaria la sostituzione della direttrice di gara Maria Marotta della sezione di Sapri. Ha stretto i denti nel primo tempo, fin quando ha potuto ha diretto piuttosto bene le operazioni in campo, per poi arrendersi dopo il duplice fischio a causa di un problema fisico.

Al suo posto il corregionale Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore, quarto ufficiale dell’incontro. La gara è terminata sull’1-1. Le reti nel primo tempo: vantaggio ospite con Jallow (cross di Stabile, controllo e tiro dell’attaccante sotto la traversa) e pareggio dei locali con Germinario, assistito dall’imprendibile Bruzzaniti (conclusione all’incrocio dei pali).

Lega Pro, risultati anticipi 1^ giornata

Il Football Video Support l’ha fatta da padrone in Livorno-Ternana: tre interventi determinanti, per evitare il rosso a Mawete nel primo tempo (solo ammonito l’esterno amaranto), per confermare il gol di Marchesi (sinistro da centro area su suggerimento di Dionisi, regolare la sua posizione) e per espellere l’autore del gol per un contatto a gioco fermo con Donati. Ha vinto il Livorno 1-0, male la Ternana. È terminata 0-0 Perugia-Guidonia, rigore concesso dal FVS agli ospiti, ma fallito da Bernardotto (parata di Gemello). Vittoria di misura dell’Arezzo (1-0) sul neo-promosso Forlì: gol di Tavernelli al 5′ della ripresa.