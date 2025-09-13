Gomez è il Retegui del Crotone ma non basta: col Potenza succede di tutto, che spettacolo

L'italo-argentino dei calabresi segna 2 gol ma il Potenza rimonta dall'1-3 e pareggia. Pergolettese ok, il Monopoli vince il derby col Cerignola in 9

Si sono disputate ieri le prime 5 gare della 4^ giornata del campionato di Lega Pro. Pirotecnico 3-3 in Potenza-Crotone: ai calabresi non basta un super Guido Gomez, il “Retegui” della Serie C. Il Monopoli si aggiudica il derby pugliese contro un Cerignola ridotto in 9 per tutta la ripresa. La Pergolettese espugna il campo dell’Ospitaletto e sale in vetta alla classifica del girone A. I risultati di ieri.

Crotone, non basta il “Retegui” della C, 3-3 a Potenza

Un deja-vu, quello vissuto ieri dal Crotone al “Viviani” di Potenza: come l’anno scorso, avanti di due reti, s’è fatto rimontare dalla squadra di casa per un pirotecnico 3-3 che ha divertito il pubblico presente. Tra i protagonisti c’è sicuramente Guido Gomez, 31 anni, origini argentine, ma nato a Vico Equense, comune in provincia di Napoli. Già 4 reti nelle prime 4 gare di campionato.

Il “Retegui” della Lega Pro ha sbloccato l’incontro al 21’ del primo tempo, servito da Maggio (tunnel a Castorani e assist al compagno). Comoda la girata a rete, che ha illuso il Crotone così come il raddoppio di Cargnelutti sulla sponda di Zunno. Il Potenza si è rimesso in carreggiata con D’Auria sul tramonto della prima frazione, ma al primo minuto della ripresa ecco il 3-1 del Crotone, ancora ad opera dello scatenato Gomez: ancora da Maggio all’italo-argentino e palla in buca d’angolo con la complicità di una deviazione di Bachini. Ottavo gol ai lucani in 3 anni per Gomez.

Quindi la remuntada lucana: D’Auria fa doppietta all’8’ e Novella, appena entrato, si inventa il 3-3 con un tiro a giro imparabile. C’è tempo pure per la traversa del Crotone con l’ex Murano e una conclusione fuori di Zunno, che avrebbe regalato i tre punti ai calabresi.

Fonte: LPS

Cerignola in 9, il Monopoli si prende il derby

Due gol, uno su autorete, e due cartellini rossi, rimediati dai calciatori del Cerignola hanno deciso il derby pugliese del “Veneziani”: 2-0 per i padroni di casa, che hanno approfittato di tutte le sbavature e le ingenuità della formazione avversaria, a iniziare dall’autorete di Visentin, che al 17’ ha portato avanti il Monopoli.

Sotto di un gol, il Cerignola ha perso la testa e pure la partita. Rosso diretto a Cretella alla mezzora, doppio giallo per Cocorocchio al 38’: gialloblù in 9 per tutta la ripresa. Non è bastato il coraggio alla squadra di Maiuri, che ha stoicamente resistito fino al 18’, quando l’inzuccata del subentrato Fall, sul cross di Falzerano, ha fatto scivolare i titoli di coda sulla partita.

Pergolettese in vetta, il Latina si salva a Foggia

Negli altri incontri, nel girone A blitz della Pergolettese sul campo dell’Ospitaletto: apre Dore, Gobbi replica per l’Arzignano, Ferrandino – al primo gol tra i professionisti – regala tre punti d’oro ai cremaschi, momentaneamente in testa alla classifica. Senza reti Arzignano-Giana Erminio: prosegue la maledizione degli ospiti, per la quinta volta a secco in questo confronto. Nel girone C, il Latina riprende il Foggia scappato via nel primo tempo con D’Amico. Pareggio pontino nel finale con Parigi.