Incubo Perugia va sopra 2-0 si addormenta e perde 3-2 a Ravenna, Cangelosi rischia esonero, poker Campobasso

Crollo degli umbri a Ravenna: avanti di due reti subiscono la rimonta dei romagnoli. A rischio la panchina di Cangelosi. Cade la capolista Arezzo

La quinta giornata del campionato di Lega Pro è iniziata ieri sera con 4 anticipi del girone B. Clamoroso a Ravenna: il Perugia avanti di due reti al 41’ del primo tempo, s’è fatto rimontare per il 3-2 finale, che spinge i romagnoli in testa alla classifica e avvicina il tecnico umbro Cangelosi all’esonero. Cade la capolista Arezzo, poker del Campobasso, primo hurrà del Rimini. I risultati delle gare di ieri.

Perugia, che fai? Dallo 0-2 al 3-2 a Ravenna

Al “Benelli” di Ravenna è andata in scena la partita più emozionante delle quattro in programma ieri sera nel girone B. Il Perugia, già reduce dallo stop interno contro l’Ascoli, avanti di due gol al 41’ del primo tempo, s’è fatto rimontare e battere dai romagnoli, ora in testa alla classifica assieme all’Arezzo con 12 punti in 5 giornate.

Kanouté ha aperto le danze al 6’ facendosi trovare pronto sul secondo palo per insaccare di testa sul cross di Matos, autore del secondo gol dei grifoni al 41’ (diagonale sul secondo palo) dopo il palo colpito da Ogunseye (sugli sviluppi dell’azione rete annullata all’attaccante per una spinta su Donati). Sul 2-0 si è spento il Perugia, che ha immediatamente subito il gol di Spini (sinistro dai venti metri) prima dell’intervallo.

Nella ripresa una sola squadra in campo, quella di Marchionni: Zagre si è divorato il 2-2 davanti a Gemello, bravo su Tenkorang poco più tardi. Micidiale, però, l’uno-due del Ravenna al 16’ e al 18’: pareggio di Donati (pregevole tiro a giro all’incrocio dei pali) e sorpasso firmato Tenkorang. Nel finale il Perugia ha provato a salvare la faccia sfiorando il 3-3 con un tiro di Tumbarello, sul quale Anacoura ha fatto buona guardia. Secondo stop di fila per gli umbri (3 punti frutto di 3 pareggi), a forte rischio la panchina di Cangelosi: si gioca tutto martedì contro la Sambenedettese.

Crolla la capolista, blitz Guidonia ad Arezzo

Inaspettato crollo dell’Arezzo, che dopo quattro successi nelle prime quattro uscite, si fa beffare dal Guidonia, al secondo blitz della stagione dopo quello a Livorno. Deludente la prestazione dei toscani, raggiunti in vetta dal Ravenna, colpiti al 22’ da Spavone sugli sviluppi di una rimessa laterale: l’attaccante si è accentrato e col sinistro non ha lasciato scampo a Venturi.

Nella ripresa è entrato in scena il portiere ospite Mazzi, che si è opposto ai tentativi di Iaccarino e Pattarello in avvio di frazione e nel finale ancora su Iaccarino e sui subentrati Cianci e Dell’Aquila, regalando i tre punti al Guidonia, letale in campo esterno.

Poker Pontedera, primo hurrà del Rimini

Affonda il Pontedera, punito oltremodo da un Campobasso scatenato. In mezzora gara già in ghiaccio: segnano Leonetti (al 7’) e Magnaghi (al 9’), Pierno cala il tris al 30’ e rende la ripresa una pura formalità per i molisani, ancora a bersaglio con Bifulco al 24’.

Primo successo stagionale per il Rimini, che si aggiudica il derby contro il Forlì e cancella tre punti di penalizzazione (ora è -7 in classifica, ma un altro deferimento pende sulla testa dei romagnoli). A decidere l’incontro la rete dell’esterno sinistro Longobardi a metà primo tempo. Inutile il forcing del Forlì contenuto dal portiere biancorosso Vitali.