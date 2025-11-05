Champions, Liverpool-Real Madrid 1-0 ma Chiesa fa la comparsa: risale l'Atletico, Napoli e Juve rischiano

En plein di successi per le inglesi: Arsenal a punteggio pieno con il Bayern Monaco, poker del Tottenham, vola il Liverpool (ma Chiesa è sempre un mistero). Risultati e classifica.

Liverpool e Bayern Monaco si prendono la scena nel martedì di Champions League, amaro per le italiane (pareggi casalinghi di Napoli e Juventus). I reds stendono il Real Madrid, ma Chiesa continua a giocare con il contagocce, mentre il Bayern sorprende il PSG e incamera altri tre punti di platino. I risultati delle gare di ieri e la classifica aggiornata.

Colpo Liverpool, ma Chiesa è una comparsa. Bayern infallibile

Napoli e Juventus continuano ad arrancare e non vanno oltre il pareggio interno contro il Francoforte (0-0 per gli azzurri) e lo Sporting Lisbona (1-1, bianconeri salvati da Vlahovic nell’esordio europeo di Luciano Spalletti). Altre due frenate che rischiano di compromettere la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scena se la prendono Liverpool e Bayern Monaco. Per i Reds lo scalpo del Real Madrid, battuto da un gol di Mac Allister al quarto d’ora della ripresa. Vinicius e Bellingham non brillano e il vantaggio resiste fino al triplice fischio. Ma nel successo del Liverpool c’è chi continua a essere una comparsa: solo due minuti più recupero in campo per Federico Chiesa, subentrato al 43’ della ripresa a Wirtz.

Fa tutto Luis Diaz in PSG-Bayern Monaco. L’attaccante colombiano segna una doppietta e lancia la fuga del Bayern, poi, però, con un intervento scellerato – tackle da tergo – infortuna gravemente Hakimi (brutta torsione di caviglia e ginocchio sinistri), costringendolo alla sostituzione poco prima dell’intervallo. A Dembelè viene annullato un gol nel primo tempo, buono quello di Neves al 29’ della ripresa, ma non basta ai transalpini a evitare la sconfitta.

Inglesi on fire, bene l’Atletico

Serata importante per le inglesi. Oltre al Liverpool fanno festa pure Arsenal e Tottenham. Gunners a punteggio pieno grazie al 3-0 rifilato allo Slavia Praga in terra ceca (Saka e doppietta di Merino). Gli Spurs segnano un gol in più nel 4-0 contro il Copenaghen, impreziosito dal coast-to-coast di van de Ven, che parte dal limite della sua area di rigore, si fa 70 metri di corsa palla al piede seminando avversari alle sue spalle e segna il momentaneo 3-0 dopo i guizzi di Johnson (poi espulso sul 2-0) e di Odobert. Palhinha cala il poker.

Bene anche l’Atletico Madrid, che si impone 3-1 sui belgi dell’Union SG già battuti dall’Inter nel precedente turno. Segnano Alvarez nel primo tempo e poi Gallagher nella ripresa, Sykes accorcia le distanze a dieci dalla fine, ma nel recupero Llorente ammorbidisce il risultato.

Negli altri incontri successo di misura del Monaco sul campo del Bodo Glimt (0-1, Balogun in chiusura di prima frazione, norvegesi in 10 per il rosso a Gundersen nel finale), mentre termina in parità Olympiakos-Psv: 1-1, apre Martins per i padroni di casa, pareggia il solito Pepi per gli olandesi, in pieno recupero.

La classifica aggiornata dopo 4 turni

Dopo il giorno-1 della quarta giornata della fase a campionato di Champions League ecco la classifica aggiornata:

Bayern, Arsenal 12 punti

Psg, INTER * , Real Madrid, Liverpool 9 punti

, Real Madrid, Liverpool Tottenham 8 punti

Dortmund *, Manchester City *, Sporting 7 punti ;

; Newcastle *, Barcellona *, Chelsea *, Atl. Madrid, Qarabaq *, Galatasaray * 6 punti ;

; Psv, Monaco 5 punti ;

; ATALANTA * , Francoforte, NAPOLI 4 punti ;

, Francoforte, ; Marsiglia *, JUVENTUS , Club Brugge *, Atl. Bilbao *, Union SG 3 punti ;

, Club Brugge *, Atl. Bilbao *, Union SG ; Bodo Glimt, Pafos *, Leverkusen *, Slavia Praga, Olympiakos 2 punti ;

; Villareal *, Copenaghen, Kairat * 1 punto ;

; Benfica *, Ajax * o punti.

* Una partita in meno