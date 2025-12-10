Atalanta all'inseguimento di Bayern e Arsenal, alle sue spalle l'Inter e altre 4. Bene De Zerbi col suo Marsiglia, il Barcellona rialza la testa con Koundè

Si è disputata la prima giornata del sesto turno della fase a campionato di Champions League, lasciando in eredità il bellissimo successo dell’Atalanta sul Chelsea, che vale un prezioso terzo posto per i nerazzurri. Altro stop per l’Inter, rialzano la testa Barcellona e Bayern Monaco, in attesa delle altre nove partite in programma.

Impresa Atalanta, è terza in classifica

C’è l’Atalanta all’inseguimento di Bayern Monaco e Arsenal, nella classifica – seppure provvisoria – della fase a campionato di Champions League. Con il 2-1 rifilato ieri al Chelsea, in rimonta, grazie alle reti di Scamacca e De Ketelaere, i nerazzurri si issano al terzo posto alle spalle della coppia capolista formata da Bayern Monaco (3-1 allo Sporting Lisbona, Gnabry, Karl e Tal ribaltano l’autorete di Kimmich, tutto nella ripresa; da segnalare il ritorno all’attività di Alphonso Davies dopo 262 di assenza dai campi) e dall’Arsenal, l’unica imbattuta e a punteggio pieno, in campo stasera a Bruges.

Per gli orobici è il quarto successo nella competizione, il terzo di fila, il secondo consecutivo per Raffaele Palladino, che piazza così un en plein di vittorie nelle prime due partite di Champions League da allenatore.

Frena ancora l’Inter, 5 squadre a 12 punti

Alle spalle di Bayern, Arsenal e Atalanta si piazza un plotone di cinque squadre, tra cui l’Inter, che nelle ultime due uscite ha rimediato altrettanti, brucianti, sconfitte nel finale: prima il 2-1 a Madrid contro l’Atletico, ieri l’1-0 su rigore incassato dal Liverpool, vittorioso al Meazza con Szoboszlai al 43’ della ripresa.

A quota 12 assieme alla squadra di Chivu troviamo proprio i Reds, l’Atletico Madrid (3-2 sul campo del PSV, reti di Alvarez, Hancko e Sorloth), il Real Madrid, che stasera affronta il Manchester City al Bernabeu, e il PSG, che va a far visita all’Athletic Bilbao.

Koundè rialza il Barcellona, esulta De Zerbi

Con una doppietta di Jules Koundè, nel giro di tre minuti nel secondo tempo, il Barcellona rimonta e batte l’Eintracht Francoforte, sconfitto dall’Atalanta nel turno precedente. Due inzuccate del protagonista inatteso buttano giù i tedeschi e consentono ai blaugrana di riscattare il passo falso di Londra contro il Chelsea.

Esulta Roberto De Zerbi, che con un rocambolesco 3-2 piega le resistenze dell’Union Saint-Gilloise: Marsiglia a 9 punti in classifica, decisiva la doppietta di un ispirato Greenwood. Anche l’altra francese, il Monaco, pur sbagliando un rigore con Zakaria, la spunta sul Galatasaray: decide Balogun, 1-0 per i monegaschi.

Non c’è stata partita tra Tottenham e Slavia Praga. Secco 3-0 degli Hotspurs con reti di Simons e Kudus e l’autorete dell’ex Torino, Zima. Nel pomeriggio, ad Astana (-20 gradi la temperatura registrata durante la partita), l’Olympiacos l’ha spuntata sul Kairat Almaty (gol di Martins su assist di Taremi): è la prima vittoria in sei incontri per i greci.

Champions League, la classifica provvisoria

In attesa che si completi il resto della sesta giornata della fase a campionato, questa è la classifica provvisoria di Champions League:

Arsenal*, Bayern Monaco 15 punti; ATALANTA 13 punti; Psg*, INTER, Real Madrid*, Atl. Madrid, Liverpool 12 punti; Tottenham 11 punti; Dortmund*, Chelsea, Manchester City*, Sporting, Barcellona 10 punti; Newcastle*, Marsiglia, Galatasaray, Monaco 9 punti; Psv, Leverkusen* 8 punti; Qarabaq*, NAPOLI* 7 punti; JUVENTUS*, Pafos*, Union SG 6 punti; Olympiakos 5 punti; Bruges*, Atl. Bilbao*, Copenaghen*, Francoforte 4 punti; Benfica*, Slavia Praga 3 punti; Bodo Glimt* 2 punti; Villareal*, Kairat 1 punto; Ajax* 0 punti.