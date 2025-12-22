La Juve Next Gen non vince più, Jimenez fa volare il Catania, etnei primi assieme al Benevento

Marcia trionfale del Vicenza (49 punti a fine girone). Ascoli a passo lento, si rialza il Perugia, Catania campione d'inverno

Si sono disputate ieri 14 gare della 19esima giornata del campionato di Lega Pro, l’ultima del girone di andata. Il Vicenza ha ancora tanta fame, batte la Triestina e chiude l’anno senza sconfitte stagionali. La Juventus Next Gen si ferma sul campo del Bra (1-1), l’Ascoli continua a pareggiare e perde contatto dalla vetta della classifica. Nel girone C, il Catania risponde al Benevento e si aggiudica il titolo di campione d’inverno assieme ai campani.

Juve Next Gen, brodino caldo prima di Natale

A Sestri Levante, dove il Bra gioca le gare interne, la Juventus Next Gen non va oltre l’1-1 rimontando la formazione di casa, passata in vantaggio in avvio di gara con un destro secco di Baldini. Bianconeri timidi, il Bra “rischia” di raddoppiare, ma al 5’ della ripresa Puczka riporta il risultato in parità sorprendendo Renzetti da posizione defilata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sull’1-1 una chance per parte: Sinani sfiora il palo per i padroni di casa, Turicchia – di testa – manca di poco il bersaglio grosso a un soffio dal 90’. Con il pareggio di ieri, la Juventus Next Gen chiude il girone di andata e il 2025 fuori dalla zona playoff, distante due lunghezze, ma conferma pure il margine di sicurezza sui playout, lontani 5 punti (quelli che separano i ragazzi di Brambilla dal Bra).

Vicenza, è una marcia trionfale

È una marcia trionfale quella del Vicenza, che miete un’altra vittima lungo il cammino verso la Serie B: con l’1-0 alla Triestina, la capolista del girone A chiude il girone di andata con 49 punti all’attivo, frutto di 15 vittorie e 4 pareggi. Un andamento impressionante della squadra di Fabio Gallo, l’unica imbattuta tra i professionisti.

Ieri, al “Menti”, è bastato un gol di Tribuzzi, entrato nella ripresa, per piegare la resistenza di una buonissima Triestina. Il Vicenza vanta il migliore attacco e la migliore difesa del girone. Sono ancora 12 i punti di vantaggio sul Lecco, vittorioso per 1-0 sulla Pergolettese (gol di Sipos), in attesa di Union Brescia–Inter U23 di stasera.

LPS

Catania-Benevento, il duello continua

Il Benevento chiama, il Catania risponde. Etnei e sanniti hanno chiuso il girone di andata al primo posto dividendosi il titolo di campione d’inverno. Dopo il 4-0 del Benevento a Cerignola, nell’anticipo di venerdì sera, il Catania ha reagito con il 2-0 che ha regolato la pratica Atalanta Under 23, alla terza sconfitta nelle ultime quattro giornate.

Protagonista dell’incontro lo spagnolo Jimenez, che nel primo tempo ha trasformato un rigore concesso per un fallo su Lunetta e nella ripresa ha raddoppiato dopo il palo colpito da Rolfini. Con la vittoria di ieri, il Catania è salito a quota 41, in compagnia del Benevento, a +3 sulla Salernitana e a +5 sul Cosenza.

LPS

Ascoli a passo lento, riscatto Perugia, il Trapani affonda

Nel girone A, l’Arzignano ha cambiato marcia con l’arrivo in panchina di Daniele Di Donato: 5-0 sul campo della Pro Vercelli, per la terza vittoria nelle ultime cinque giornate (11 punti). Moretti e Bernardi colpiscono nel primo tempo, Minesso segna subito il terzo gol a inizio ripresa, Moretti fa doppietta per il momentaneo 0-4, poi Lakti arrotonda il punteggio con il quinto gol dei veneti. Blitz del Cittadella sul campo della Giana Erminio (0-2, Cecchetto e Amatucci) e dell’Ospitaletto a Novara (0-3, Bertoli, Gualandris e Sinn tutti nella ripresa).

Nel girone B, l’Ascoli rallenta ancora e non va oltre lo 0-0 col Campobasso, non approfittando del pareggio dell’Arezzo e del turno di riposo del Ravenna, che avrebbe dovuto affrontare il Rimini. Stesso risultato in Pianese-Ternana, con gli umbri ridotti in 10 già nel primo tempo per il rosso a Vallocchia. Il Perugia rialza la testa contro il Forlì: 4-0, due volte Manzari dal dischetto, Montevago e Joselito.

Nel girone C, il solito Parigi salva il Latina e riprende il Crotone, scappato via con una goffa autorete di Calabrese (retropassaggio di testa a sorprendere Mastrantonio). Il Monopoli ribalta e batte il Potenza: lucani avanti con Adjapong, ma in dieci per il rosso a Novella, ne approfitta Tirelli che ne fa due (il 2-1 al 95’). Tris del Siracusa al Trapani: doppietta di Contini e gol di Ba, ma gli aretusei rischiano dai 2 ai 4 punti di penalizzazione per gli stipendi non pagati il 16 dicembre. Vince anche il Casarano: 1-0 al Team Altamura, decide Maiello in avvio.