Per Capuano e Giugliano incubo senza fine, volano Benevento e Cosenza

Il Benevento è campione d'inverno e attende la risposta del Catania. Volano Cosenza e Casertana, crisi infinita per il Giugliano al 6° ko di fila

La diciannovesima e ultima giornata del girone di andata di Lega Pro si è aperta ieri con i tre anticipi del girone C: il Benevento stacca momentaneamente il Catania in vetta grazie al poker rifilato al Cerignola. Crisi senza fine per il Giugliano di Capuano, al sesto ko di fila, volano Cosenza e Casertana, terza e quarta in classifica.

Benevento al comando, tutto facile a Cerignola

Una sola squadra – almeno per il momento – in testa alla classifica del girone C di Lega Pro. Il Benevento si prende il titolo di campione d’inverno in attesa del Catania, in campo domani, al “Massimino” contro l’Atalanta Under 23 per provare a riagguantare in vetta la squadra di Floro Flores.

A Cerignola non c’è stata assolutamente partita. Risultato in cassaforte già al 37’ del primo tempo, con i giallorossi avanti di tre reti, segnate da Simonetti (4 gol in 3 partite per lui), Manconi e Lamesta. Per il Cerignola una serata da dimenticare, appesantita dal definitivo 0-4 siglato da Mignani a 5’ dal 90’.

Quarta vittoria consecutiva per il Benevento, che segna tantissimo: 5 reti alla Salernitana, 4 al Giugliano e al Cerignola nelle ultime quattro uscite (solo la Cavese se l’è cavata con un risicato 0-1). Per l’Audace un pesante ko che potrebbe far terminare il girone di andata fuori dalla zona playoff (attualmente il Cerignola è decimo con 24 punti).

Giugliano, crisi infinita, la Casertana ringrazia

La crisi del Giugliano prosegue al ritmo di sconfitte senza appello e di prestazioni deludenti. Contro la Casertana è arrivata la sesta battuta d’arresto consecutiva, la settima se si conta anche quella in Coppa Italia contro la Ternana. Da una posizione di lusso in zona playoff, il Giugliano è passato a un pericolante penultimo posto, con soli 15 punti all’attivo e già 12 sconfitte al passivo.

Dopo aver incassato 4 reti dal Benevento, i gialloblù hanno perso con un altro passivo pesantissimo: 0-3 con la Casertana, al quinto successo nelle ultime 6 uscite di campionato. Quarto posto per i rossoblù di Coppitelli, che agguantano la Salernitana e tengono il passo del Cosenza terzo.

Con un micidiale uno-due, tra il 26’ e il 27’ del primo tempo, la Casertana ha impresso l’accelerata decisiva. A segno Heinz di testa e Bentivegna di astuzia. Impalpabile la reazione del Giugliano, che a metà ripresa ha rimediato pure il terzo gol da un altro difensore, Bacchetti, lesto in tap-in a bruciare la disorganizzata difesa avversaria.

Cosenza terzo, la Cavese va ko

Procede a passo svelto anche la stagione del Cosenza, nonostante la contestazione alla proprietà e la scarsa affluenza al “San Vito-Marulla”. La squadra di Buscè ha colto la decima affermazione in campionato, superando 2-1 la Cavese. Al 7’, Langella ha sbloccato l’incontro, all’8’ della ripresa, il compagno di reparto Kouan ha messo al sicuro il risultato.

La Cavese, a secco di vittorie dal 7 novembre e reduce da 3 punti nelle ultime 6 giornate, si è vista soltanto nel finale, quando con Orlando è riuscita a riportarsi in partita. Il Cosenza ha retto l’urto portando a casa un prezioso successo che vale il terzo gradino della classifica alle spalle di Benevento e Catania.