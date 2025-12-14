La Salernitana respira ma che spavento per il ds, Canotto supergol alla Cassano

La Salernitana vince al 97' a Picerno, poi lo spavento: incidente stradale per il ds Faggiano, dimesso in serata. Il Perugia continua a perdere

Si sono disputate ieri 9 partite della 17^ giornata del campionato di Lega Pro. Vittoria all’ultimo assalto per la Salernitana a Picerno, ma quanta paura per il ds Faggiano rimasto vittima di un incidente stradale. Canotto imita Cassano in Trapani-Cosenza. Nel girone A, il Lecco frena a Lumezzane. Nel girone B il Perugia continua ad affondare.

Salernitana, vittoria e spavento

Vittoria col brivido, all’ultimo assalto, per la Salernitana, che va sotto a Picerno e poi ribalta il risultato vincendo la partita al 97’, con un colpo di testa di Longobardi, l’ultimo arrivato alla corte di Raffaele (si era svincolato d’ufficio dopo il ritiro del Rimini).

I lucani, ultimi in classifica, spaventano la Salernitana, ora seconda a pari punti con il Benevento, a due lunghezze dalla capolista Catania: al 41’ del primo tempo segna l’irpino Pugliese, poi Ferrari rimette le cose a posto a metà ripresa. Gemignani rimedia due gialli in 17’ e lascia il Picerno in dieci per gli ultimi 25 di partita. Quindi l’inzuccata di Longobardi che vale tre punti.

Ma dopo il sorriso è arrivato un grosso spavento per il club campano. Al ritorno a casa, il ds Faggiano è rimasto coinvolto in un tamponamento a bordo della sua autovettura. Trasferito precauzionalmente presso l’ospedale San Carlo di Potenza e sottoposto ad accertamenti, gli è stata riscontrata un’infrazione costale. Nella serata di ieri il dirigente granata è stato dimesso e ha fatto rientro presso la sua abitazione dove dovrà osservare alcuni giorni di riposo.

Il Lumezzane ci prende gusto, il Vicenza ringrazia

Nel girone A, il Lumezzane sembra averci preso gusto. Una settimana fa il blitz a Brescia, che ha provocato l’esonero di Diana. Ieri l’1-1 interno contro il Lecco, seconda forza del girone. Un altro aiuto importante al Vicenza capolista che, oggi, battendo la Pergolettese potrebbe volare a +12 sulla più diretta inseguitrice (Corini debutta sulla panchina del Brescia – terzo a -4 dal Lecco – sul campo del Dolomiti Bellunesi).

Sfortunata, però, la squadra di Valente, che ha colpito tre legni (tra cui un’auto-traversa di Pagliari). I gol entrambi nel primo tempo, frutto di ingenuità difensive: sblocca Caccavo, pareggia Sipos. Nono risultato utile consecutivo per il Lumezzane.

Perugia in caduta libera, Canotto alla Cassano

Nel girone B non si arresta la caduta del Perugia, che sembrava aver trovato coraggio dopo l’arrivo in panchina della bandiera Tedesco. Invece a Campobasso è maturata la terza sconfitta di fila, che tiene gli umbri inchiodati in piena zona playout (la salvezza diretta dista già 5 lunghezze).

Il Campobasso, che non vinceva da 3 turni, ha sfruttato il momentaccio dei grifoni e con Bifulco, sull’assist di Gala, si è portato a casa tre punti pesanti in ottica playoff. Da segnalare, anche, che in settimana Tedesco ha messo fuori rosa quattro calciatori: Kanoute, Ogunseye, Yabre e Broh, tutti sul mercato.

Nel girone C è sembrato di tornare indietro al 1999: in Trapani-Cosenza, l’esterno offensivo dei padroni di casa Luigi Canotto, ha pareggiato la rete (la prima in rossoblù) di Beretta “imitando” la prodezza di Antonio Cassano in Bari-Inter di 26 anni fa.

Lanciato a rete, ha controllato il pallone con il tacco portandoselo avanti in corsa, poi ha sterzato su un avversario infilando il pallone in porta. Applausi del Provinciale per il calciatore del Trapani e 1-1 giusto.

Poker Forlì, blitz della Virtus Verona

Negli altri incontri del girone A, blitz della Virtus Verona sul campo dell’Alcione Milano (decide Pagliuca al 26’) e 1-1 tra Renate e Trento (ospiti in 10 dal 9’ del primo tempo, Tommasi respinge il rigore di Rossi che ribadisce in rete, pareggia Capone sempre dal dischetto).

Nel girone B, poker del Forlì al Carpi: 4-2 finale con le reti di Macrì, Manetti, Menarini e Farinelli per i padroni di casa; di Figoli (provvisorio 1-1) e Forte (definitivo 4-2) gli squilli emiliani. Scialbo 0-0 tra Gubbio e Torres. Nel girone C termina in parità lo scontro salvezza Cavese-Siracusa: sbloccano gli ospiti con Parigini (ribattuta dopo il rigore sbagliato) e pareggiano i metelliani con una gran punizione di Orlando.