Il Giugliano di Capuano a picco, Garofalo con due gol salva il Foggia al 97’: quattro espulsi

L'Arezzo perde il derby col Livorno. Il Giugliano affonda: 4° stop di fila. Nel girone C si segna tanto nel finale, super Garofalo salva il Foggia

Si sono giocate ieri altre 8 gare della 17esima giornata del campionato di Lega Pro. La notizia è la sconfitta dell’Arezzo capolista del girone B in casa del Livorno: oggi il Ravenna potrebbe allungare in classifica. Il Giugliano perde ancora: 4° ko consecutivo. Pareggi in extremis per Siracusa (col Foggia) e per il Sorrento (contro il Potenza).

L’Arezzo è umano, il derby al Livorno

L’Arezzo è umano: lo ha sancito il derby dell’Ardenza contro il Livorno, che si è aggiudicato la sfida contro i corregionali primi in classifica, maturando il risultato più sorprendente del sabato di Lega Pro. Gli amaranto di Bucchi, in giornata storta, sono stati battuti dai labronici, che dall’arrivo di Venturato in panchina viaggiano a vele spiegate: 8 punti in 4 partite, la metà di questi ottenuti contro Arezzo e Ravenna.

Dionisi, con un’azione personale, spezza l’equilibrio al 39’ del primo tempo bevendosi mezza difesa dell’Arezzo, al secondo ko stagionale. Nella ripresa, al 14’, Noce raddoppia sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi in pieno recupero commette fallo di mano in area e consente a Pattarello di trasformare il rigore della bandiera al minuto 114.

La battuta di arresto rischia di pesare doppio in classifica, dovesse il Ravenna vincere oggi contro il Pontedera, reduce dal cambio in panchina e dalla vendita della società al fondo brasiliano Sportheca. Nelle altre due gare del girone B disputate ieri, vittorie per la Pianese (1-0 al Gubbio, gol di Tirelli) e per il Bra (2-0 al Campobasso firmato da La Marca e Sinani).

Giugliano è crisi nera, 4° ko di fila

Il Giugliano è in crisi nera. Non regge l’alibi dei problemi di infermeria (solo 17 effettivi a disposizione di Capuano) per spiegare la pessima prestazione di ieri contro il Team Altamura, che al 1’ della ripresa, con il primo gol da professionista di Mogentale, ha vinto la partita espugnando il “De Cristofaro”.

Giugliano inconsistente, praticamente mai pericoloso dalle parti del portiere avversario Viola, che ha chiuso la partita senza compiere parate. È la quarta sconfitta consecutiva per i campani. Tra le fila pugliesi da segnalare l’esordio di David Edoardo Suazo, figlio di David ex attaccante di Cagliari e Inter.

Foggia abbonato alla Zona Cesarini, Potenza beffato

Quattro gol, quattro espulsi e tanto altro in Siracusa-Foggia, scontro diretto per la salvezza nel girone C. Ai padroni di casa non sono bastati due vantaggi per avere la meglio di un avversario in ripresa (4 punti in 2 giornate), evidentemente abituato alla “Zona Cesarini”: dopo aver battuto il Cosenza all’11’ di recupero una settimana fa, si è ripetuto ieri pareggiando i conti al 98’.

Eroe di giornata il centrocampista e capitano rossonero Garofalo, che ha prima pareggiato su rigore la rete di Contini (nell’occasione espulso il difensore del Siracusa Bonacchi per fallo su chiara occasione da rete), e poi ha sancito il 2-2 rimediando alla rete di Ba alla mezzora del primo tempo. Infuriata la panchina aretusea: espulsi il tecnico Turati e il suo vice Spinelli.

Nelle altre gare del girone C, pareggio per 2-2 tra Sorrento e Potenza: vantaggio lucano con Petrungaro, pareggio di D’Ursi su rigore, nuova fuga potentina con De Marco e definitivo 2-2 di Crecco a 3’ dal 90’. Il Latina del neo-tecnico Gennaro Volpe si salva a Casarano: non basta ai pugliesi il solito Chiricò, Gagliano fa 1-1 al 91’.