La Juve Next Gen si salva allo scadere grazie anche a un gol annullato, Inter Under 23 rimontata, Okaka rinato

Doppio 1-1 per Juventus NG (col Guidonia) e Inter U23 (ad Arzignano). Okaka fa impazzire il Ravenna, solo in vetta. Lla Salernitana stecca ancora

Si sono giocate ieri altre 13 gare della 17esima giornata del campionato di Lega Pro. Doppio pareggio in trasferta per la Juventus Next Gen (contro il Guidonia) e per l’Inter Under 23 (ad Arzignano). Incredibile a Ravenna: la squadra di Marchionni ribalta il Pontedera nel recupero, vince al 113’ e si prende la vetta solitaria nel girone B.

Juve NG e Inter U23 a piccoli passi

Juventus Next Gen e Inter Under 23 procedono a piccoli passi nei rispettivi gironi. I bianconeri di Brambilla non vanno oltre l’1-1 con il sempre più sorprendente Guidonia, evitando il ko soltanto al 38’ della ripresa con Amaradio, dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa ad opera di Tessiore in apertura di frazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al Guidonia è stato annullato il 2-0 intorno all’ora di gioco per un fuorigioco di Zuppel. Un episodio che ha scosso la Juventus, incapace fino a quel momento di creare pericoli all’avversario. Con il pareggio di ieri, i bianconeri restano fuori dalla zona playoff dove, invece, staziona stabilmente il Guidonia.

Neppure l’Inter Under 23 è riuscita a prevalere accontentandosi di un 1-1 sul campo dell’ostico Arzignano. Ai nerazzurri non è bastato giocare quasi tutta la ripresa con un uomo in più (espulso Castegnaro per i veneti). Illusorio il vantaggio siglato da Spinaccè nel primo tempo (l’attaccante era reduce dall’esordio in prima squadra in Coppa Italia contro il Venezia). L’Arzignano ha sbagliato un rigore con Mattioli prima dell’intervallo, poi l’attaccante si è fatto perdonare pareggiando in apertura di ripresa. Inter a quota 27 punti, in compagnia dell’Alcione Milano in campo nel pomeriggio.

LPS

Ravenna da impazzire, vittoria e primato al 98′

Nel girone B c’è una nuova capolista solitaria: è il Ravenna di Marco Marchionni, che con un 2-1 rocambolesco e in rimonta si è sbarazzato del Pontedera (ieri l’esordio in panchina di Banchieri) e ha staccato l’Arezzo, battuto a Livorno sabato pomeriggio.

Romagnoli subito sotto: Nabian colpisce al 1’ e mette in salita la partita della capolista. Veemente il forcing operato dal Ravenna, che raccoglie i suoi frutti soltanto nel recupero. Luciani pareggia al 94’, Okaka addirittura all’ottavo di recupero, con un colpo di tacco (il secondo stagionale oltre il 90′), sfruttando un mischione in area toscana sull’assist di Falbo.

LPS

La Salernitana stecca, Benevento sulla scia del Catania

Nel girone C, la Salernitana continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria e dopo il ko nel derby col Benevento non va oltre l’1-1 interno col Trapani, salvato da una punizione di Anastasio all’incrocio dei pali al 35’ del primo tempo dopo il vantaggio ospite siglato da Grandolfo.

Alle spalle del Catania capolista si piazza il Benevento, che a fatica riesce ad aggiudicarsi il derby campano piegando una tenace Cavese nelle battute finali: decide Simonetti, subentrato nella ripresa, all’86’. In classifica etnei primi con 37 punti, segue il Benevento a 35, si stacca la Salernitana agguantata dal Cosenza a 32 punti.

LPS

Vicenza beffato a Novara, la Ternana si prende il derby

Negli altri incontri di ieri, nel girone A è crisi per il Brescia battuto in casa dal Lumezzane (0-1, rigore di Iori). Il Vicenza viene ripreso al 92’ dal Novara: 2-2 in terra piemontese, vantaggio ospite su rigore di Morra, pareggia Basso, Stuckler punge prima dell’intervallo, ma Lanini rimette le cose a posto nel recupero. Blitz del Dolomiti Bellunesi: 2-0 sul campo della Pro Patria, doppietta di Clemenza.

Nel girone B, la Ternana si prende il derby espugnando il Curi di Perugia: sblocca Ferrante, pareggia il perugino Tozzuolo, nella ripresa Vallocchia pesca l’asso. Pareggio in Torres-Pineto: 1-1, Mastropietro per gli abruzzesi, Musso per i padroni di casa.

Nel girone C, il Cosenza inguaia il Picerno e con Achour agguanta il terzo posto. La Casertana esce imbattuta da Cerignola con un’autorete di Gasbarro che annulla il vantaggio dell’Audace ad opera di D’Orazio. Infine 1-1 tra Monopoli e Atalanta Under 23: sblocca Fall su rigore per i pugliesi, pareggia Comi per i nerazzurri.