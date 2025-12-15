Inter U23 ko dopo follia del portiere, ma è rabbia anti-Var: lo sfogo del tecnico Vecchi

L'Inter U23 perde in casa e Vecchi si sfoga per il rosso a Melgrati. Vicenza senza rivali, il Brescia si rialza con Corini. Benevento primo

Si sono disputate ieri altre 15 gare della 18esima giornata del campionato di Lega Pro (stasera le ultime 4, in campo Arezzo e Ravenna nel girone B). L’Inter U23 frena ancora e perde in casa con la Giana Erminio: furioso Vecchi a fine partita. Il Benevento demolisce il Giugliano e agguanta il Catania in vetta. Il Vicenza non ha rivali: vittoria a Crema e +12 sul secondo posto.

Inter U23, sconfitta e polemiche

L’Inter Under 23 sembra essersi smarrita nell’ultimo mese (il 23 novembre l’ultima vittoria in campionato, a Trento). Lo dimostra la sconfitta di ieri contro la Giana Erminio, che fa un figurone a Monza confermandosi in salute (4 vittorie e 13 punti nelle ultime 5 giornate).

Ma sull’1-0 degli uomini di Espinal pesa fortemente la follia di Melgrati: il portiere dell’Inter rifila una testata a Gabbiani e viene espulso al 25’ del primo tempo, lasciando i nerazzurri in inferiorità numerica. Vecchi è costretto a tirar via Topalovic per inserire Raimondi, il terzo portiere della sua rosa considerando Calligaris, che fa la spola tra prima e seconda squadra.

Il gol vittoria per la Giana arriva nel recupero del primo tempo e lo segna Lamesta. Nella ripresa accade poco. Nel post-gara Stefano Vecchi non ha nascosto la sua amarezza per il risultato, puntando il dito contro le decisioni arbitrali e il nuovo FVS: “Nel dubbio non abbiamo mai una decisione a favore. Mi fa impazzire questa cosa qua, stanno 5 minuti al Var e poi decidono contro di noi. Però non va mai messo l’arbitro nelle condizioni di prendere queste decisioni”.

Il Brescia risorge con Corini, ma il Vicenza non ha rivali

Ci voleva Eugenio Corini per far tornare il sorriso all’Union Brescia. Il tecnico, ingaggiato al posto dell’esonerato Diana, debutta con un prezioso successo sul campo del Dolomiti Bellunesi, piegato da Cazzadori al 92’ (l’attaccante ha pure colpito un palo nel primo tempo).

Un risultato positivo per Corini, bandiera del Brescia da giocatore e ultimo tecnico ad aver vinto un campionato di Serie B con le rondinelle. Con i tre punti di ieri, l’Union ne rosicchia un paio al Lecco, secondo con una lunghezza di vantaggio e allunga a +4 sul Cittadella quarto.

In testa c’è sempre il Vicenza, che complice la frenata del Lecco e la vittoria a Crema contro una Pergolettese in dieci uomini dal 41’ del primo tempo (espulso Lambrughi) e addirittura in nove nel finale (doppio giallo a Cordaro), avanza a +12 sulla più diretta concorrente alla promozione diretta in B. La squadra di Gallo sta disputando un campionato a parte: imbattuta, 14 vittorie su 18, l’ultima firmata da Pellizzari alla mezzora della ripresa.

Poker Benevento, agguantato il Catania

Nel girone C prosegue la corsa a tre per la promozione diretta, con il Catania fermato sul pari dal Potenza (in dieci per quasi 90’ di gioco, recuperi compresi, per il rosso a Bruschi al 19’ del primo tempo) e il Benevento dominante contro il Giugliano, alla quinta sconfitta di fila (già traballa la panchina di Eziolino Capuano). Terza incomoda la Salernitana, a tre lunghezze dalla coppia di testa: 35 punti per i granata, 38 per le prime della classe.

Agli etnei non basta il gol di Forte, perché dopo pochi secondi – nel primo quarto d’ora di gioco – pareggia Bruschi, che poi si fa espellere per gioco pericoloso. Al Catania vengono annullati due gol per fuorigioco, il secondo in pienissimo recupero (17’ concessi dall’arbitro Colaninno).

Per il Benevento tutto facile contro il Giugliano in caduta libera. Terza vittoria di fila per Floro Flores, quinto stop consecutivo per Capuano e i suoi, sbaragliati con un poker di reti: Simonetti fa doppietta nel primo tempo, Tumminello e Manconi arrotondano il punteggio nella ripresa.

La Triestina fa cinquina, la Casertana vola

Negli altri incontri del girone A, il Novara va avanti di due reti a Cittadella ma si fa recuperare sul 2-2: gol di Alberti e Basso per gli ospiti, pareggiano Redolfi e Falcinelli nella ripresa. L’Ospitaletto sbriga la pratica Pro Vercelli con un 2-0 firmato Guarneri e Messaggi. Roboante 5-2 della Triestina all’Albinoleffe: Ionita (su rigore), 1-1 di De Paoli, Gunduz fa doppietta, Sali accorcia sul 3-2, ma nel finale D’Ursi e ancora Ionita fanno manita. Nel posticipo, l’Arzignano piega 2-1 la Pro Patria nel finale: Nanni chiude la pratica dopo la rete di Mattioli per i veneti e il rigore di Mastroianni.

Nel girone B, la Ternana risponde subito alla penalizzazione di 5 punti conquistandone 3 contro il Bra: 2-0 con gol di Ferrante e Orellana. Termina 1-1 Pontedera-Sambenedettese (debutto di D’Alesio sulla panchina dei marchigiani): gol di Vitali per i locali, pareggia Battista per gli ospiti. L’Ascoli non va oltre lo 0-0 contro uno stoico Guidonia.

Nel girone C, il Sorrento sbanca il campo dell’Atalanta U23 con Cuccurullo e D’Ursi, provvisorio 1-1 di Ghislandi per i nerazzurri. Tris della Casertana al Latina: Parigi illude i pontini, Bentivegna, Heinz e Galletta spingono i campani al quinto posto in classifica. Infine 1-1 nel derby pugliese tra Altamura e Cerignola: aprono gli ospiti con D’Orazio, pareggia Doumbia sul tramonto del primo tempo.