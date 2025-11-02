Atalanta, Bocchetti meglio di Juric: l’Under 23 non si ferma più. Manita dell'Arezzo

Nerazzurri trasformati dopo l'avvio stentato: 4° successo di fila, zona playoff. L'Arezzo prova la fuga in attesa di Ravenna-Ascoli. Affonda il Rimini

L’Atalanta Under 23 non si ferma più: espugnata Cerignola e quarta vittoria consecutiva per gli orobici di Lega Pro. L’Arezzo dilaga: 5-1 al Campobasso in attesa di Ravenna-Ascoli. Il Monopoli si aggiudica il derby pugliese, il Rimini affonda col Bra. I risultati.

L’Atalanta U23 ha preso il ritmo, 4° successo di fila

C’è un’Atalanta che va forte e non gioca in Serie A. È l’Under 23 di Salvatore Bocchetti, al 4° successo consecutivo dopo il 4-2 ottenuto ieri a Cerignola. Certificata la crisi dei pugliesi, al 5° stop di fila: traballa sempre più la panchina di Maiuri, tradito dal suo uomo migliore, Cuppone, espulso sul risultato di 1-0 per il Cerignola.

Al 16’ del primo tempo, l’attaccante s’è fatto espellere per un brutto fallo su Riccio. Tre minuti prima Gambale aveva sbloccato il risultato. Con l’uomo in più, l’Atalanta Under 23 ha preso possesso dell’incontro, trascinata da super Vavassori, che ha prima pareggiato (al 26’) e poi, al 17’ della ripresa, ha praticamente messo in ghiaccio la partita segnando il momentaneo 3-1 dopo il gol di Misitano in apertura di frazione.

Il Cerignola ha definitivamente mollato il colpo quando Simonetto, al 25’, ha calato il poker facendo scendere i titoli di coda al “Monterisi”. Utile solo per le statistiche la rete di Emmausso e la traversa colpita da Spaltro per i padroni di casa. Con la vittoria di ieri, l’Atalanta Under 23 consolida l’ottavo posto dopo un avvio di stagione col freno a mano tirato.

Arezzo in fuga in attesa di Ravenna-Ascoli

Non s’arresta la marcia spedita dell’Arezzo, capolista del girone B. Anzi, gli amaranto accelerano ancora surclassando il povero Campobasso, travolto 5-1 in terra toscana. La squadra di Bucchi vola momentaneamente a +4 sulla coppia formata dal Ravenna e dall’Ascoli, avversarie oggi al “Benelli” nello scontro diretto e match-clou della dodicesima giornata.

Mattatori dell’incontro Cianci e Pattarello, autori di una doppietta a testa. Il Campobasso ha avuto soltanto la forza di accorciare le distanze con Magnaghi, con il risultato già fissato sul 3-0. L’Arezzo non si è accontentato e dopo il quarto gol di Pattarello, con l’uomo in più (espulso Bifulco all’84’, era entrato tre minuti prima), ha segnato anche il 5-1 su rigore, con Ravasio.

Super Volpe, Monopoli, a te il derby

Il Monopoli si è aggiudicato il derby pugliese in rimonta sul campo di un Casarano in crisi (3° ko di fila). La vittoria vale il 4° posto ai biancoverdi di Colombo, trafitti nel primo tempo dal solito Chiricò, ma trasformati nella ripresa dall’ingresso in campo di Volpe.

L’ex Catanzaro e Cerignola ha prima pareggiato su rigore e poi, al 38’, ha messo la freccia superando Bacchin con un siluro di prima intenzione, imprendibile per il portiere del Casarano, battuto pure da Miceli sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Tris Trento, il Rimini affonda

Nel girone A, tris del Trento in casa della Virtus Verona: Giannotti, Dalmonte e Sangalli regalano tre punti d’oro a Tabbiani. Pareggio con 4 gol tra Pergolettese e Novara: Lorenzini per gli ospiti, poi l’uno-due firmato da Ferrandino e da Parker per i padroni di casa, quindi il 2-2 di Da Graca nel recupero.

Nel girone B, il Bra vince lo scontro diretto col Rimini e inguaia ulteriormente i romagnoli: Di Biase e Sinani nel primo tempo, per i piemontesi; rete di Asmussen al 6’ di recupero della ripresa. Pineto e Pianese si accontentano di un pareggio: sblocca Pellegrino per i padroni di casa, pareggia Coccia per gli ospiti, tutto nel primo tempo. Nel girone C, il Cosenza spaventa l’Altamura con Kouan, ma viene ripreso da Florio per l’1-1 finale.