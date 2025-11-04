Juve Next Gen in caduta libera, non basta ritorno Brambilla, l’Inter U.23 sulle orme di Chivu, che sorprese in C

Bianconeri battuti a Pesaro: è la sesta sconfitta nelle ultime sette gare. Nerazzurri saldi al 4° posto dopo blitz a Zanica, i risultati dei posticipi

Juventus Next Gen e Inter Under 23 protagoniste, con risultati opposti, nei posticipi della dodicesima giornata di Lega Pro. Bianconeri sconfitti a Pesaro, vittoria nerazzurra a Zanica, sul campo dell’Albinoleffe grazie al subentrato Topalovic. I risultati di ieri.

Juve NG, così non va, 6° ko in 7 gare

Non è bastato il ritorno di Massimo Brambilla, prestato qualche giorno alla prima squadra dopo l’esonero di Tudor, per risollevare le sorti della Juventus Next Gen, battuta di misura a Pesaro. È crisi vera per i bianconeri alla sesta sconfitta nelle ultime sette gare disputate tra campionato e Coppa Italia.

A decidere l’incontro la prima rete da professionista del difensore Primasso, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo a metà primo tempo. Veemente la reazione della Next Gen affidata alla qualità di Anghelé e Deme, che con Amaradio hanno sfiorato il pareggio in più di un’occasione.

Con la sconfitta di ieri i bianconeri restano a quota 14 punti per la terza partita consecutiva e scivolano lontano dalla zona playoff, distante ora due lunghezze, avvicinandosi pericolosamente verso il quintultimo posto occupato dal Bra con 10 punti.

LPS

Topalovic show, esulta l’Inter U23

Esulta l’Inter Under 23, che si scatena nel finale e stende l’Albinoleffe a Zanica, ottenendo la sesta vittoria stagionale, interrompendo un digiuno che durava dal 17 ottobre (un punto in due gare). Quarto posto in classifica per i ragazzi di Stefano Vecchi, alle spalle di Vicenza (primo con 32 punti), Brescia e Lecco (seconde a 27 punti).

Quarta sconfitta di fila per i seriani, che erano riusciti a pareggiarla in apertura di ripresa con il rigore di De Paoli, dopo il vantaggio nerazzurro siglato da Cocchi nel primo tempo. Vecchi indovina le sostituzioni e a 10’ dalla fine manda in campo Agbonifo e soprattutto Topalovic, autore della doppietta decisiva su altrettante giocate del compagno subentrato.

Lo sloveno, al quarto gol stagionale (anche tre assist per lui), timbra il cartellino prima di testa e poi con un destro imprendibile dalla distanza. Nulla da fare per Lopez e per l’Albinoleffe, a metà strada tra i playoff e la zona retrocessione.

Marconi spinge l’Alcione, tris dell’Ospitaletto

Nelle altre due gare del girone A disputate ieri sera, l’Alcione Milano, spinta dal veterano Michele Marconi, batte la Pro Patria: 2-0, doppietta di testa dell’ex Avellino. Tris dell’Ospitaletto ai danni del Dolomiti Bellunesi: 3-1, Bertoli sblocca dal dischetto al 14’ della ripresa, Gualandris raddoppia due minuti più tardi, Brugnolo accorcia per gli ospiti, ma Bertoli fa doppietta e lancia i suoi in zona playoff.