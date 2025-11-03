Okaka come Benjamin Button e il Ravenna sogna. Frenano Salernitana e Benevento, la Torres esonera Pazienza

Sedici gare nel ricco programma domenicale di Lega Pro. Il Vicenza si conferma in vetta, infallibile tra le mura amiche, mentre Brescia e Lecco sono in scia. Il Ravenna vince lo scontro diretto con l’Ascoli grazie a super-Okaka e rincorre l’Arezzo. Nel girone C il festival delle occasioni mancate: pareggiano Benevento e Salernitana, dopo il 2-2 di venerdì del Catania. I risultati.
Okaka ringiovanisce a Ravenna, Ascoli prima amarezza
È una seconda giovinezza quella vissuta da Stefano Okaka al Ravenna. L’attaccante 36enne, lanciato dalla Roma quand’era ragazzino, dopo l’esperienza in Turchia e una lunga inattività ha ripreso a segnare con una certa continuità: 4° gol in 3 gare, equamente divisi tra campionato e Coppa Italia.
Dopo la prodezza al 97’ contro la Pianese e le due reti al Rimini nell’intermezzo di Coppa, Okaka si è ripetuto ancora nella partita più importante, consentendo ai romagnoli di battere l’Ascoli di misura (primo ko in campionato per i bianconeri, reduci dalla sconfitta in Coppa a San Benedetto del Tronto) e di marcare stretto l’Arezzo capolista.
Subentrato alla mezzora della ripresa, Okaka ha segnato il gol vittoria al 43’, con un sontuoso colpo di tacco, che ha mandato in estasi i quasi 4.500 tifosi di fede giallorossa (oltre 600 i sostenitori ascolani arrivati al “Benelli”). Fondamentali, ai fini della vittoria che vale il -1 dall’Arezzo, anche le parate di Anacoura.
Vicenza, il “Menti” è un fortino, Lecco e Brescia non mollano
Nel girone A non s’arresta la marcia del Vicenza, praticamente infallibile al “Menti”: 7^ vittoria in 7 partite per i biancorossi. Battuta la Giana Erminio, ma soltanto nel recupero grazie a un guizzo di Talarico, dopo che Previtali aveva pareggiato il primo vantaggio vicentino di Caferri.
Alle spalle del Vicenza, distanti 5 lunghezze, non mollano Brescia – 1-0 a Trieste, gol di Cazzadori intorno all’ora di gioco – e Lecco, che ha travolto 5-1 l’Arzignano, chiudendo il primo tempo sul 4-1 grazie alle reti di Sipos, Frigerio, Kritta e Zanellato. Momentaneo 3-1 di Rossoni, errore di Mattioli dal dischetto per il possibile 4-2 e gol di Galeandro per la manita lecchese.
Girone C, il festival delle occasioni mancate
Nel girone C è andato in scena il festival delle occasioni mancate. Dopo il 2-2 del Catania a Caserta (rigore segnato dai padroni di casa al 98’), hanno frenato anche Salernitana e Benevento. I granata sono in vetta con un punto di vantaggio sulle rivali nella lotta alla promozione in B, ma hanno deluso a Latina (0-0). Beffato, invece, il Benevento, che ha subito il pareggio del Sorrento nel recupero: gol sannita di Manconi al 32’ del primo tempo, rosso a Ceresoli nella ripresa e Benevento in 10, infilato da D’Ursi nell’ultimo assalto dei costieri.
La Ternana pareggia al 101′, la Torres esonera Pazienza
Negli altri incontri, vittoria del Cittadella ai danni della Pro Vercelli: 2-1 in rimonta firmato da Castelli e Vita, dopo il gol di Burruano per i bianchi. Pareggio a reti bianche tra Lumezzane e Renate. Nel girone B, il Forlì inguaia il Livorno e avvicina Formisano all’esonero: 3-2 al “Picchi”, doppio vantaggio romagnolo con Petrelli e Manetti, Dionisi accorcia nella ripresa, Coveri allunga e Noce rende meno pesante il passivo dei labronici.
Rocambolesco 3-3 in Gubbio-Ternana, con il rigore del pareggio segnato dal ternano Pettinari al 101’. Tre volte in fuga con Carraro, Minta e Tommasini, il Gubbio s’è fatto rimontare da Maestrelli, Vallocchia e dall’esperto attaccante. Il Carpi fa calare i titoli di coda sull’esperienza di Michele Pazienza sulla panchina della Torres: un rigore di Cortesi decide l’incontro, esonerato il tecnico pugliese (è il 3° esonero in 14 mesi).
Blitz del Guidonia a San Benedetto: decide Sannipoli all’89’. Nel girone C, colpaccio del Trapani a Crotone: apre Gomez per i padroni di casa, ma Fischnaller e Grandolfo (al 7’ di recupero) completano la rimonta. Infine vittoria del Giugliano di Eziolino Capuano: 2-1 al Siracusa, Balde e Prado per i campani, Gudelevicius per gli ospiti.