Inter U23 a picco, Salernitana beffata nel finale, Potenza inarrestabile

Il Potenza al 5° successo di fila, Catania battuto, +6 dei lucani sul Bari. La Salernitana arranca, l'Inter U23 affonda. La Reggiana si riscatta: i risultati di ieri

Il Potenza non si ferma più: 5^ vittoria di fila, anche il Catania si arrende. Sei punti di vantaggio sul Bari in campo oggi. La Salernitana stecca, l’Inter U23 affonda in casa contro il Monopoli. La Reggiana si riscatta dopo due stop e mezzo: martedì recupera col Pineto. Clamoroso 2-2 in Vado-Sambenedettese. I risultati.

Potenza macchina da guerra, lucani saldo al comando

Si sono disputate nove gare della decima giornata del campionato di Serie C. Il Potenza si conferma squadra da battere nel girone C: ko pure il Catania al termine di una gara intensa, bella e infinita (15′ di recupero nella ripresa). L’Inter U23 non si ripete dopo il 4-0 a Giugliano (esonerato il tecnico dei campani Raffaele Di Napoli, è in arrivo Paolo Cannavaro): nerazzurri battuti in casa dal Monopoli. Beffa per la Salernitana: 2-2 con la Scafatese all’Arechi, traballa la panchina di Serse Cosmi.

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La scena se la prende il Potenza: 5^ vittoria consecutiva, l’8^ in dieci giornate di campionato. In un “Viviani” tutto esaurito, la squadra di Ivan Tisci mette sotto il Catania: sblocca subito Ghisolfi, agli etnei viene annullato un gol a Cicerelli per un fuorigioco forse inesistente (questione di centimetri). Nella ripresa Castorani raddoppia dal dischetto (fallo di Bruzzaniti), altra rete annullata al Catania a un minuto dal 90′ (a Cavuoti) e nel recupero accorcia Allegretto. Si gioca fino al 105′, ma il Potenza regge e vola a +6 sul Bari in campo oggi e a +9 sul Catania.

La Salernitana delude, l’Inter U23 affonda

La Salernitana delude ancora e perde ulteriore terreno dalla prima della classe dopo il 2-2 interno con la Scafatese. Ospiti avanti con Proia, i granata ribaltano il risultato con Tascone e D’Ursi ma nel finale Longo ripristina l’equilibrio e fa traballare la panchina di Serse Cosmi: summit tra proprietà e dirigenza fino a tarda sera. Intanto la Salernitana scivola a -11 dal Potenza capolista dopo sole dieci giornate di campionato.

L’Inter U23 non si ripete dopo l’ottima prova nel recupero della settima giornata a Giugliano (0-4) e affonda in casa contro il Monopoli nonostante la doppietta di Zuberek, quattro gol in quattro giorni. Illusorio vantaggio nerazzurro, poi i pugliesi dilagano con la doppietta di Vido (la prima rete su rigore) e i gol di Scipioni e Fall.

LPS

Riscatto Reggiana, rocambolesco 2-2 in Vado-Samb

Negli altri incontri, nel girone A, il Carpi regola il Lumezzane avanti con Anatriello. Rimonta emiliana con Figoli, Sall e Montipò. Blitz del Treviso in casa della Folgore Caratese: 0-2, reti di Rossi e Paganini. Nel girone B si riscatta la Reggiana dopo due ko di fila e il terzo quasi certo (martedì recupera il match a Pineto, si riparte dal 2-0 per gli abruzzesi a 18′ dalla fine). La squadra di Tesser regola una buona Torres con le reti di Sipos (8° gol stagionale) e Portanova.

Rocambolesco 2-2 in Vado-Sambenedettese. Candellori segna per gli ospiti, Krapikas para lo stesso rigore due volte, ma l’arbitro lo fa ripetere per la terza volta tra invasioni in area e mal posizionamento del portiere: Cernigoi pareggia e Vita porta avanti i liguri due minuti dopo. Ai marchigiani viene annullato un gol, ma Stabile impatta sul 2-2 al 97′. Il Guidonia stende il Forlì: 3-2, Tonetto e Vertainen per la fuga dei laziali, ripresi da Gabellini e Perini, prima della rete decisiva di Spavone. Senza reti Pianese-Pineto.