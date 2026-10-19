Bari, che occasione sprecata: incredibile quanto accade in Ravenna-Spezia

Il Bari arranca in casa e si fa fermare dal Crotone: il Potenza ringrazia e va a +5. A Ravenna accade di tutto: Falbo colpisce un guardalinee, lo Spezia vince e va a +8

Spezia e Potenza in fuga dopo le partite della decima giornata del campionato di Lega Pro. I liguri espugnano il campo del Ravenna secondo della classe e volano a +8 al termine di un incontro condizionato dal rosso al ravennate Da Pozzo e dall’episodio che ha visto protagonista il giallorosso Falbo, che con una pallonata ha colpito la bandierina di un guardalinee, venendo prima espulso e poi ammonito. Il Bari frena col Crotone e il Potenza consolida il primato con un +5 sui galletti. I risultati.

Bari fiacco, Potenza a +5, domenica di esoneri

Si sono giocate ieri altre 14 partite della decima giornata del campionato di Lega Pro. Occasione persa per il Bari, che frena in casa con il Crotone fanalino di coda (0-0) e vede più lontano il Potenza, in vetta alla classifica a +5 sui galletti. I pitagorici conquistano il primo vero punto della stagione dopo i sei che sono serviti ad annullare la penalizzazione in classifica.

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È stata una domenica di esoneri. La Vis Pesaro ha salutato Gennari dopo il ko a Latina (1-0 firmato Tomaselli), mentre il Casarano, dopo il pesante 5-2 subito in casa della Cavese, si è separato da Di Bari dopo due stagioni e una promozione in Lega Pro. Per la cronaca i metelliani, dopo le reti di Fella e Macchi, si sono fatti riprendere da Logoluso e dal rigore di Chiricò, ma nella ripresa con Minaj, Nunziata e Orlando su rigore hanno stravinto la partita. Traballano anche le panchine di Cosmi a Salerno, De Luca a Picerno e Coppitelli a Cosenza.

Spezia in fuga, Falbo colpisce un guardalinee

Incredibile quanto accaduto nel big match del girone B, tra Ravenna e Spezia. Le due squadre arrivavano al confronto di ieri con 5 punti di vantaggio, quelli accumulati dai liguri ai danni dei rivali. Match subito condizionato dal rosso diretto rimediato da Da Pozzo, alla mezzora, per un duro intervento inizialmente neppure sanzionato dal deludente arbitro Ramondino di Palermo.

Ma l’episodio più clamoroso arriva poco prima dell’intervallo, quando Falbo del Ravenna calcia il pallone sulla bandierina del guardalinee Bettani, che poi crolla a terra. Ramondino estrae il rosso per il terzino sinistro, ma dopo la richiesta del Ravenna di rivedere le immagini tramite FVS, torna sui suoi passi e trasforma l’espulsione in un’ammonizione. Falbo rientra in campo e prosegue la partita, vinta poi dallo Spezia con una rete a inizio ripresa del subentrato Jimenez. Liguri a +8 sul Ravenna secondo.

LPS

Poker Cerignola, pokerissimo Perugia, pazza Pergolettese

Negli altri incontri, nel girone A rimonta della Pergolettese sul campo dell’Ospitaletto, avanti 2-0 con Tigani e Gobbi. Gli ospiti mettono la quarta e in undici minuti, dal 28′ al 39′ della ripresa ribaltano con un’autorete di Stefanoni e le reti di Roversi e Rossetti. Poker dell’Alcione Milano al Desenzano: 4-1, Rolfini fa doppietta, Pirola e Morselli arrotondano il punteggio, di Procaccio la rete ospite. Albinoleffe-Novara termina 2-2: ospiti due volte avanti con Dell’Erba e Romano, Sali e Faggi pareggiano.

Nel girone B, cinquina del Perugia sul campo del Campobasso, ridotto in dieci per il rosso a Salines. Stoppa pareggia il gol di Canotto, poi gli umbri dilagano con Tozzuolo, Langella, Dottori e Sabbatani. L’Atalanta Under 23 espugna Gubbio: 2-0 firmato Diao e Bonanomi. Vince anche il Pescara: 2-0 contro l’Ostiamare di patron De Rossi, gol di D’Ausilio ed Erradi.

Nel girone C, l’Altamura travolge il Cosenza a Crotone: Curcio ne segna due, Malcore mette lo zampino, di Dalmazzi la rete silana. Stravince il Cerignola: 4-0 al Savoia di Emanuele Filiberto, tre gol in 22′ quelli di D’Orazio e Volpe (doppietta), Nanula cala il poker al 90′. Il Barletta stende il Picerno: segna Ongaro. Senza reti Sorrento-Casertana.