Insigne scatenato e il Catania vola, la Salernitana è un fuoco di paglia

Insigne fa felice il Catania ad Altamura, la Salernitana arranca e scivola a -9 dal Potenza (4° successo di fila per i lucani). Bene Ravenna e Trento, ko Perugia e Atalanta U23

Si sono disputate ieri altre 13 gare della nona giornata del campionato di Lega Pro, che chiuderà i battenti stasera con i tre posticipi in programma. Vince ancora il Potenza, capolista del girone C. Il Ravenna risponde allo Spezia e rimane in scia, va ko il Perugia, perde pure l’Atalanta U23. Vola il Catania con Insigne e Coda, la Salernitana arranca. I risultati.

Catania in risalita con Insigne

La Serie C è scesa in campo anche ieri per la nona giornata di campionato. Il Potenza ha risposto al Bari espugnando Foggia e mantenendo i tre punti di vantaggio sui galletti, ma alle loro spalle avanza prepotente il Catania, che sembra aver risolto i suoi problemi.

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Secco 3-0 degli etnei sul campo dell’Altamura, ancora una giornata di grazia vissuta da Roberto Insigne: l’ex Avellino segna il 2-0 al 13′ della ripresa dopo il vantaggio siglato da Coda, altra bocca da fuoco in forma smagliante. Nel finale arriva pure il tris ad opera di Cabianca. Terza vittoria di fila per la squadra di Longo, che sale a 16 punti, a -6 dalla vetta.

Il Potenza insiste, la Salernitana arranca

In cima c’è sempre il Potenza: altro che pressione, la formazione lucana coglie la quarta vittoria di fila espugnando lo Zaccheria di Foggia con un 3-1 senza storia, rispondendo per le rime al Bari, vittorioso sabato pomeriggio contro il Giugliano. D’Auria sblocca al 15′, Petrungaro raddoppia al 6′ della ripresa e l’autogol di Smeraldi manda in orbita il Potenza. Solo nel recupero il Foggia accorcia con Berra.

Arranca la Salernitana, che non dà seguito al 2-1 contro il Bari e a Casarano spreca l’impossibile con Varela e D’Ursi fermandosi sullo 0-0. Grossa chance anche per Chiricò tra le fila salentine. La frenata spinge ulteriormente i campani lontano dal primo posto distante 9 lunghezze. Per il Casarano è la quarta partita senza vittorie (2 punti).

LPS

Ravenna in scia dello Spezia, flop Perugia

Nel girone B, il Ravenna prova a tenere il passo della capolista Spezia domando senza problemi un incerto Campobasso. La partita si sblocca sul finire del primo tempo con il rigore di Casiraghi e la zampata di Maggio. Tenkorang fa 3-0 a metà ripresa, nel finale Stoppa rende meno pesante il passivo dei molisani. La vetta occupata dallo Spezia è sempre lontana 5 punti.

Floppa il Perugia, che rimane in 10 già al 7′ del primo tempo per il rosso a Papazov, resiste per tutta la frazione, ma nella ripresa subisce il micidiale uno-due del Vado, che si impone al Renato Curi con le reti di Candiano e Cernigoi. Per gli umbri un brusco stop dopo due vittorie di fila.

LPS

Atalanta U23 ko, il Sorrento si ferma ancora

Negli altri incontri, nel girone A vince il Trento (1-0 sulla Folgore Caratese, gol di Ladisa) e pure l’Ospitaletto, che espugna Treviso con la rete di Galuppini. Terminano in parità Renate-Giana Erminio (padroni di casa avanti con Calì e Kerrigan e ripresi due volte dall’autorete di Riviera e dal gol di Renda), e Lecco-Alcione Milano (1-1, Galli per gli ospiti, Manetti per i locali).

Nel girone B, inciampa l’Atalanta U23: ko 2-1 a Sassari, vince la Torres con Berto e Scotto, inutile la rete di Zanaboni per i nerazzurri. La Sambenedettese riprende il Latina avanti con De Cristofaro, pareggia Zini. Malotti illude il Livorno a Forlì, ripreso da Petrelli. Nel girone C, cade ancora l’ex capolista Sorrento: 3-2 ad Agropoli contro la Scafatese, avanti di tre reti nel primo tempo (doppio Palmieri ed Emmausso), nel finale la riscossa dei costieri con Parker e un rigore di Ricci.