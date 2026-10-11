Crollano Juve NG e Inter U23 nel sabato del 9° turno di Lega Pro. Bene le tre capolista Cittadella, Spezia e Bari (in attesa del Potenza). Sospesa per maltempo Pineto-Reggiana

Si è giocata ieri buona parte del programma della nona giornata del campionato di Lega Pro. Vittorie per Cittadella, Spezia e Bari, le tre capolista. Esordio con vittoria per Stellone alla Casertana, crollano la Juventus Next Gen (terzultima in classifica) e l’Inter Under 23. Sospesa Pineto-Reggiana. I risultati.

Juve Next Gen altro tonfo, è terzultima

Si sono disputate ieri 13 partite della nona giornata del campionato di Lega Pro. Cade ancora la Juventus Next Gen, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite, per un terzultimo posto che preoccupa i bianconeri e mette in bilico la panchina di Massimo Brambilla.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ad Arzignano non è bastato un finale di partita volenteroso da parte della Next Gen, che ha accorciato le distanze al 37′ con un bel diagonale di Durmisi e colpito una traversa con lo stesso attaccante a 3′ dal 90′. A inizio frazione l’altro legno colpito da Amaradio. L’Arzignano ha sbloccato l’incontro al 17′ con un inserimento in area di De Santis sugli sviluppi di un corner e ha raddoppiato al 23′ con Moretti, lesto ad approfittare di una dormita di Savio: terzo posto per la squadra di Di Donato, salita a 17 punti.

Inter U23, ritorno in campo con ko, bene il Bari

Non è andata meglio all’Inter Under 23, tornata in campo dopo la pausa per le nazionali e battuta sul campo del Savoia del principe Emanuele Filiberto. I campani si sono imposti con il risultato di 2-1: a segno Meola all’11’ e Scotti al 7′ della ripresa, di Bovo al 14′ la rete della bandiera nerazzurra. Con due partite in meno sulla tabella di marcia i nerazzurri scivolano al 13° posto.

Bene il Bari, che mette pressione al Potenza battendo 2-0 il Giugliano con le reti dei soliti Butic (al 6′) e Maggiore (al 45′), entrambi al 4° centro stagionale. Agganciata la vetta della classifica in compagnia dei lucani, oggi in campo a Foggia. Quarta sconfitta di fila in trasferta per la formazione campana, ancora alla ricerca di continuità. Nel finale palo di Bianchi per i galletti.

LPS

Cittadella e Spezia al comando

Tutto sotto controllo per le due capolista dei gironi A e B. Il Cittadella ha regolato il Novara in terra piemontese con un secco 2-0: a segno Barberis e Ihnatov. Per i veneti è l’8° successo in 9 partite, rispedito indietro il Brescia, vittorioso nell’anticipo contro la Pro Vercelli, ma di nuovo a -5 dalla vetta. Va forte anche lo Spezia, che in attesa del Ravenna, atteso oggi dal Campobasso, doma il Gubbio di Braglia, ieri all’esordio, e vola a +7 sulla seconda, il Grosseto grazie al 2-0 firmato da Sganzerla (al 3′) e Mazzocchi (al 38′).

Grosseto al 2° posto, Stellone ok all’esordio, sospesa Pineto-Reggiana

Negli altri incontri, nel girone A, vittoria della Pergolettese contro il Carpi (2-1, doppietta di Corti e gol di Lombardi). Il Desenzano ha sconfitto il Dolomiti Bellunesi: 2-0, rete di De Francesco e autogol di Mondonico. Rocambolesco 3-2 in Lumezzane-Albinoleffe: Ebone e Anatriello per i padroni di casa, doppia rimonta ospite con il bis di Desogus, quindi il guizzo decisivo di Rolando.

Nel girone B, blitz del Grosseto a Pesaro: 3-2 sul campo della Vis piegata dalle reti di Fiorini, Fabri e Gori, momentaneo 1-1 di Maucci e rete di Nicastro per i padroni di casa. Senza reti Ostiamare-Pianese. Sospesa al 38′ del secondo tempo (ma la partita era stata interrotta anche per un black out elettrico) Pineto-Reggiana sul risultato di 2-0.

Nel girone C, esordio con vittoria per Roberto Stellone sulla panchina della Casertana: 3-1 al Monopoli, avanti con Vido e steso dalla reti di Vezzoni e Manconi (doppietta). Crolla ancora il Crotone, piegato in casa dal Cerignola: 3-2 per gli ofantini che la spuntano con Vitale, D’Orazio e Padula, tentativo di rimonta fallito dei pitagorici con Musso e Tanco.